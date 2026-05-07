Lamine Yamal reaparece y anima a sus compañeros antes del Clásico

Lamine Yamal ha reaparecido este jueves en el entrenamiento del Barcelona. El extremo español continúa recuperándose de su lesión en el isquiotibial de la pierna izquierda, le hará perderse lo que resta de temporada. Pero el jugador no ha querido dejar pasar la oportunidad para visitar a sus compañeros antes del Clásico de este domingo en el Camp Nou.

La estrella del Barcelona se lesionó tras chutar y marcar un penalti contra el Celta. Notó un pinchazo en el isquiotibial y tuvo que ser sustituido tras el gol. Ahora continúa trabajando por su cuenta al margen del grupo con el objetivo de vestir la camiseta de España en el Mundial. Aunque ya no vestirá más la camiseta azulgrana en lo que va de temporada, Lamine Yamal aprovechó para animar a sus compañeros en la previa del encuentro en que el Barça podría levantar el título de Liga.

Así, una vez finalizado el entrenamiento, los jugadores que se han ejercitado sobre el césped en las instalaciones de Sant Joan Despí han coincidido con Lamine Yamal, quien ha querido trasladarles un mensaje de ánimo antes del importante duelo de este domingo en el Camp Nou. Y es que, si el Barcelona gana o empata ante el eterno rival, será campeón.

Lamine Yamal pasó hoy por el entrenamiento antes de El Clásico. 💼 pic.twitter.com/oF7W05b4hy — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 7, 2026

En la sesión de este jueves, en la que además de los disponibles del primer equipo participaron los jugadores del filial Xavi Espart y Eder Aller, también fue protagonista el mediapunta Dani Olmo, quien fue felicitado por todos sus compañeros el día de su 28 cumpleaños.