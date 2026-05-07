Los ultras del Barcelona estallan contra Laporta por no darles suficientes entradas para el Clásico
Los radicales independentistas criticaron que sean pocos en el Camp Nou
Se compararon con el Bayern por la mala gestión de las obras del estadio
El Clásico: todos los futbolistas que han jugado en el Real Madrid y Barcelona
Los ultras del Barcelona han vuelto a las andadas para que miles de radicales independentistas entren al Camp Nou para el Clásico de este domingo contra el Real Madrid. Después de unos meses salpicados por escándalos políticos tras presionar para llevar esteladas ante el Atlético, ahora Joan Laporta es el nuevo centro de la diana después de que no les concedieran todas las entradas que les gustaría para estar en la Grada Animación.
Este miércoles, el Barcelona anunció orgulloso que habían conseguido ampliar ese sector de cara al Clásico y apoyar al equipo en lo que podría ser la fiesta para celebrar la Liga. El Camp Nou contará con 1.200 aficionados en Gol 1957. Un paso para seguir avanzando en las licencias del estadio a pesar de las continuas complicaciones por problemas de seguridad que hacen que el Ayuntamiento les demore los permisos.
Sin embargo, aunque se trata de una medida consensuada entre el Barcelona y los diferentes grupos radicales, los Almogàvers han estallado en redes sociales al ver la cifra demasiado baja como para llenar el estadio de su gente: «Mientras aquí nos volvemos locos con 1.200 personas por domingo, en el estadio del Bayern, ahora mismo, unas 10.000 personas en su grada…», escribieron en su perfil de X, mensaje que también compartió el grupo radical Seguiment FCB. Una comparativa con la grada de animación del Bayern en el Allianz Arena este miércoles por la vuelta de semifinales de Champions ante el PSG.
El Clásico, declarado partido de alto riesgo
El Ministerio de Interior del Gobierno de España ha declarado este viernes de alto riesgo el partido del próximo domingo entre el FC Barcelona y el Real Madrid, que se celebrará en el Camp Nou, donde podría decidirse el título liguero, atendiendo a la Comisión Estatal contra la Violencia en el Deporte atiende la petición realizada por los Mossos d’Esquadra para la adopción de medidas preventivas en el encuentro.
La calificación de alto riesgo supone la prohibición de venta de entradas presenciales el día del partido y el refuerzo de las medidas de control y separación de las hinchadas dentro y fuera del estadio. También se contemplan medidas especiales de vigilancia en el acceso para evitar la introducción al recinto deportivo de elementos prohibidos o peligrosos como botellas, bengalas, botes de humo o armas blancas.
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