Los ultras del Barcelona estallan contra Laporta por no darles suficientes entradas para el Clásico

Los ultras del Barcelona han vuelto a las andadas para que miles de radicales independentistas entren al Camp Nou para el Clásico de este domingo contra el Real Madrid. Después de unos meses salpicados por escándalos políticos tras presionar para llevar esteladas ante el Atlético, ahora Joan Laporta es el nuevo centro de la diana después de que no les concedieran todas las entradas que les gustaría para estar en la Grada Animación.

Este miércoles, el Barcelona anunció orgulloso que habían conseguido ampliar ese sector de cara al Clásico y apoyar al equipo en lo que podría ser la fiesta para celebrar la Liga. El Camp Nou contará con 1.200 aficionados en Gol 1957. Un paso para seguir avanzando en las licencias del estadio a pesar de las continuas complicaciones por problemas de seguridad que hacen que el Ayuntamiento les demore los permisos.

Sin embargo, aunque se trata de una medida consensuada entre el Barcelona y los diferentes grupos radicales, los Almogàvers han estallado en redes sociales al ver la cifra demasiado baja como para llenar el estadio de su gente: «Mientras aquí nos volvemos locos con 1.200 personas por domingo, en el estadio del Bayern, ahora mismo, unas 10.000 personas en su grada…», escribieron en su perfil de X, mensaje que también compartió el grupo radical Seguiment FCB. Una comparativa con la grada de animación del Bayern en el Allianz Arena este miércoles por la vuelta de semifinales de Champions ante el PSG.

El Clásico, declarado partido de alto riesgo