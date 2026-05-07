El Clásico: todos los futbolistas que han jugado en el Real Madrid y Barcelona

Barcelona y Real Madrid se enfrentan este domingo 10 de mayo en el Clásico de la Liga EA Sports que se disputa en el Camp Nou. El conjunto culé puede cantar el alirón si gana o empata ante su rival acérrimo, que intentará recortar la diferencia para buscar el milagro en las últimas tres jornadas de competición. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el Clásico y los jugadores que han vestido la camiseta de Real Madrid y Barcelona.

Este domingo a partir de las 21:00 horas el mundo volverá a mirar a España. A esa hora comenzará a rodar el balón en el Camp Nou en el Clásico del fútbol español que disputarán Barcelona y Real Madrid, correspondiente a la jornada 35 de Liga EA Sports. Este partido tendrá el valor añadido de que el conjunto culé puede salir campeón de la competición doméstica si suma un punto. A falta de 12 puntos en juego, los de Hansi Flick sacan 11 a su máximo rival y eso hace que tengan la Liga en el bolsillo.

El Camp Nou volverá a acoger un Clásico 1.148 días después del último Barcelona-Real Madrid que se resolvió con un gol de Kessié en el descuento de un partido disputado el pasado 19 de marzo de 2023. Más de tres años después, los dos grandes del fútbol español se enfrentarán en un estadio que sigue en obras y que podrá acoger a 62.000 espectadores después de que el Ayuntamiento de Barcelona diera la licencia para abrir el gol norte del templo culé.

Qué jugadores han vestido las camisetas del Real Madrid y Barcelona

A lo largo de la historia han sido muchos los jugadores que han vestido la camiseta del Real Madrid y el Barcelona, algo que las aficiones no suelen ver con muy buenos ojos por la alta rivalidad que hay entre los dos grandes del fútbol español. Después hay traspasos y traspasos. Es decir, no es lo mismo que Albert Celades se formara en la Masía y después vistiera de blanco que Luis Figo, que protagonizó uno de los fichajes más sonados de la historia del fútbol.

El fichaje de Luis Figo por el Real Madrid fue de las grandes obras maestras de Florentino Pérez porque, además de hacerse con el mejor futbolista del mundo por entonces, también sumió a su máximo rival en una profunda depresión de años. Así que Luis Figo, por el que el conjunto blanco pagó la cláusula de rescisión de 10.000 millones al Barcelona, tiene que estar en primera posición en la lista de futbolistas que han vestido la camiseta del Real Madrid y Barcelona, en la que también están otros históricos como Samuel Eto’o, Ronaldo Nazario o Michael Laudrup.

Más allá de la historia moderna, si nos remontamos años atrás, también encontramos una larga lista de futbolistas que han jugado en Barcelona y Real Madrid. Por ejemplo, la leyenda culé Jesús Pereda, que fue campeón de Europa con el Real Madrid 1957/58 y después jugó 8 temporadas en el Barcelona. Josep Samitier, otro jugador histórico culé, hizo el camino inverso de la Ciudad Condal a la capital. Otro de los jugadores más importantes de la historia de España, Ricardo Zamora, jugó en el Barcelona desde 1919 a 1922 y después jugó seis temporadas en el Real Madrid (1930-1936). Walter Rositzky fue el primer extranjero en vestir las dos camisetas.

La lista completa de los futbolistas que han jugado en Real Madrid y Barcelona es la siguiente: