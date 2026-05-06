Mbappé pasará una resonancia el jueves para ver si puede jugar el Clásico

El Real Madrid regresó al trabajo este miércoles con Kylian Mbappé en el foco. El delantero francés encara días decisivos en su proceso de recuperación y, si todo sigue el guion previsto, podría apurar sus opciones de llegar al Clásico que medirá a Barcelona y los blancos el próximo domingo en el Camp Nou. Este jueves, el francés será sometido a una resonancia que marcará el ritmo de su regreso, aunque en el club se respira un optimismo moderado tras los últimos avances.

En la sesión del miércoles, Mbappé ha alternado trabajo en gimnasio y sesión de piscina, un paso habitual en la fase previa al regreso al césped. La buena noticia es que está previsto que mañana pueda completar una parte del entrenamiento junto al grupo, un indicio claro de que su evolución va en la dirección correcta. El cuerpo técnico no quiere forzar, pero tampoco descarta contar con él si responde bien en estas primeras pruebas con balón.

Este martes, el entorno de Mbappé emitió un comunicado a raíz de las críticas por su viaje a Italia con el Real Madrid jugando el partido de Liga ante el Espanyol: «Parte de las críticas se basan en una interpretación excesiva de elementos relacionados con un período de recuperación estrictamente gestionado por el club, sin reflejar la realidad de la implicación diaria de Kylian y su trabajo para el equipo»,

En paralelo, Dani Ceballos ha sido la nota menos positiva de la jornada en el Real Madrid. El centrocampista ha trabajado en el interior de las instalaciones debido a unas molestias en el tobillo derecho. Aunque no parece una dolencia grave, su situación queda pendiente de evolución en los próximos días. No obstante, hay que recordar que está apartado y no irá convocado. Mientras tanto, el resto de jugadores lesionados continúa con sus respectivos procesos de recuperación, sin cambios significativos en el parte médico. Con Courtois ya listo, todas las miradas, inevitablemente, siguen puestas en Mbappé y en su cuenta atrás particular.