Huijsen ve «una mano negra» y en el Real Madrid ha causado “una ingrata sorpresa” su no convocatoria con España

La convocatoria de España para el Mundial ha supuesto un jarro de agua fría tanto para Dean Huijsen y como para Real Madrid. La ausencia del central en la lista definitiva ofrecida este lunes por Luis de la Fuente ha provocado un enorme malestar en el entorno del zaguero, especialmente porque el defensa había sido uno de los jugadores de confianza del seleccionador durante el último año y medio.

En el entorno del futbolista no esconden su decepción. Huijsen está muy tocado tras quedarse fuera de una convocatoria que prácticamente daba por segura. Desde marzo de 2025 había sido un fijo en las listas de la Selección y únicamente se perdió dos concentraciones por lesión. Nadie esperaba un giro tan radical a estas alturas.

La sensación alrededor del jugador es de absoluta incomprensión. Pero también de enfado. Consideran que la Federación ha utilizado constantemente la imagen de Huijsen durante los últimos meses para campañas promocionales y actos relacionados con la Selección. De hecho, según ha podido saber este periódico, el propio jugador llegó a trasladar al Real Madrid su incomodidad por la continua exposición mediática a la que estaba siendo sometido como una de las caras visibles del nuevo proyecto de España.

Todo ello hace todavía más difícil entender una decisión que ha dejado totalmente tocado al central. Especialmente porque hace apenas unas semanas un equipo de grabación acudió al domicilio familiar del futbolista para preparar un documental relacionado con la Selección y el Mundial. Un movimiento que dentro de su entorno interpretaron como una prueba definitiva de que iba a estar en la lista final de Luis de la Fuente.

Sin embargo, la realidad ha terminado siendo completamente distinta. La exclusión de Huijsen ha generado un profundo malestar en su círculo más cercano, donde incluso deslizan que detrás de la decisión existe una «mano negra». Consideran que ha habido una clara falta de honestidad con el jugador y creen que la situación se ha gestionado de una manera especialmente dolorosa.

Una sorpresa ingrata

La sorpresa también ha sido enorme en Valdebebas. Dentro del Real Madrid no entienden cómo ningún futbolista blanco estará presente en el próximo Mundial. Ni Huijsen, ni Gonzalo, ni Fran García, todos ellos incluidos en la prelista inicial, han conseguido finalmente entrar entre los elegidos por el seleccionador.

Especialmente llamativa resulta también la ausencia de Dani Carvajal. En el club consideran que el lateral tenía sitio de sobra en una convocatoria de 26 jugadores, más aún teniendo en cuenta el peso específico que ha tenido históricamente dentro del vestuario de la Selección. La comparación con Gavi, convocado pese a haber disputado únicamente 13 encuentros esta temporada, ha provocado todavía más sorpresa dentro de la entidad madridista.

Sin madridistas… por primera vez

La lista ofrecida por Luis de la Fuente ya forma parte de la historia del fútbol español. Será la primera vez que España dispute un Mundial sin un solo jugador del Real Madrid en la convocatoria. Un hecho impensable durante décadas y que refleja el nuevo escenario que vive la Selección… y el club blanco.

El peso del Real Madrid siempre había sido innegociable en las grandes citas internacionales con España. Ahora, por primera vez, el Mundial arrancará sin representación madridista defendiendo al combinado nacional. Y en el Bernabéu la sensación es tan clara como dolorosa: nadie entiende lo ocurrido con Huijsen.