La Fábrica ha vuelto a mostrar su gran músculo ante una Masía empequeñecida en esta temporada que está llegando a su fin. El Castilla jugará el playoff de ascenso a Segunda División, mientras que el filial azulgrana sigue hundido una categoría por debajo, en Segunda Federación. El Juvenil madridista goleó al culé en la final de la Copa de Campeones el pasado domingo y firmó un triplete histórico que ningún equipo español ha logrado nunca jamás.

Si hablamos de datos entre los dos principales equipos de La Fábrica y La Masía, la goleada blanca es clara y manifiesta. El Castilla y el Juvenil del equipo madridista han pasado por encima de los azulgranas en méritos deportivos. Una goleada de cantera.

También hay que recordar, siendo justos, que La Masía ha consolidado en su primer equipo a muchos más jugadores que el Real Madrid. Los Lamine Yamal, Cubarsí, Gavi, Fermín, Gerard Martín o Bernal superan en estos momentos a los Gonzalo García, Fran García, Carreras o Thiago Pitarch.

Goleada de La Fábrica a La Másia

Pero en méritos deportivos entre los filiales y equipos juveniles de ambos equipos, La Fábrica golea a La Masía. El Real Madrid Castilla ha firmado un gran año en Primera Federación, terminando quinto en la fase regular. Por lo tanto, los de Julián López de Lerma disputarán el playoff de ascenso a Segunda. Tendrán que disputar cuatro partidos en dos eliminatorias para lograrlo. La primera ante el Sabadell con la vuelta fuera de casa a partir de este viernes. La segunda sería ante el ganador del Villarreal B-Zamora si se gana el primero.

Mientras tanto, el filial del Barcelona se ha mantenido otro año más en Segunda Federación, una categoría por debajo del filial blanco. El año pasado descendieron y este curso no han logrado ni siquiera clasificarse entre los cinco primeros, por lo que no lucharán ni por ascender y su temporada ha terminado sin cumplir el objetivo.

La goleada entre juveniles también ha caído a favor del Real Madrid. El Juvenil A blanco ganó al Barcelona en la final de la Copa de Campeones el pasado domingo por 4-1 y tumbó a su eterno rival, logrando un triplete histórico que La Fábrica nunca había logrado. Es más, ningún equipo juvenil español había logrado este hito antes.

El Juvenil del Barcelona ha ganado la Liga en su grupo de División de Honor, cayó goleado en la final de la Copa del Rey contra el Betis y le ocurrió lo mismo en la final de la Copa de Campeones ante el Real Madrid. En cambio, los blancos, dirigidos por Álvaro López, además de sus dos títulos nacionales, también han logrado levantar este curso la Youth League. Son el mejor juvenil de Europa a día de hoy y han ganado un triplete que ningún equipo español ha logrado antes.

Por lo tanto, los dos principales equipos de La Masía han rendido este curso muy por debajo de los dos principales equipos de una Fábrica que sigue demostrando que es la mejor cantera del mundo. Los bancos sacan músculo con su Castilla y su Juvenil A.