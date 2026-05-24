El Castilla ya conoce los horarios de la primera eliminatoria del playoff de ascenso contra el Sabadell

El Real Madrid Castilla ya conoce los horarios de su primera eliminatoria de los playoffs de ascenso a Segunda División contra el Sabadell. Jugará ambos partidos en viernes a las 21:00 horas. La ida será en el Alfredo di Stéfano de Valdebebas y la vuelta en la Nova Creu Alta.

El Castilla, con el caótico pase a los playoffs de ascenso logrado en la tarde del pasado sábado, ya está centrado en sus dos partidos ante el Sabadell. Se tendrá que medir a un segundo de grupo y no le valdrá el empate en el segundo partido tras prórroga. La hipotética final por el ascenso será contra el ganador del duelo entre Villarreal B y Zamora.

El duelo de ida de la primera eliminatoria del playoff de ascenso a Segunda se disputará en el Alfredo di Stéfano de Valdebebas el próximo viernes 29 de mayo a las 21:00 horas. El duelo de vuelta en la Nova Creu Alta de Sabadell se jugará una semana después, el viernes 5 de junio a las 21:00 horas.

⏰ Establecidos los horarios de las semifinales de los playoffs de ascenso. ▪️ IDA: 29, 30 y 31 de mayo.

▪️ VUELTA: 5, 6 y 7 de junio.#PrimeraFederación | #VersusELearning pic.twitter.com/KjSe0pCJyz — Primera Federación Versus e-Learning (@Primera_RFEF) May 24, 2026

Horarios del Castilla en los playoffs de ascenso a Segunda

El resto de los partidos de los playoffs de ascenso a Segunda División también tienen horario definido. La Ponferradina recibirá al Atlético Madrileño en el duelo el sábado 30 de mayo a las 21:00 horas y la vuelta en el Cerro del Espino será el sábado 6 de junio a las 18:30 horas.

El Europa recibirá al Celta Fortuna el domingo 31 de mayo a las 16:15 horas y la vuelta en Vigo será el domingo 7 de junio a la misma hora. Y por último, el Villarreal B recibirá al Zamora el domingo 31 de mayo a las 20:30 horas y la vuelta será el domingo 7 de junio a las 18:30 horas.