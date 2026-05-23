El Castilla es de playoff de ascenso a Segunda… si le deja la Federación

El Castilla es equipo de playoff de ascenso a Segunda División. No hay dudas. A no ser que el Juez de Competición de la Federación diga que no. Él será el que decida este lío tan caótico que tiene a ambos clubes en ascuas. Según ha podido saber OKDIARIO, varias fuentes federativas le aseguran al Castilla que es equipo de playoff. Mientras, el Pontevedra utiliza todos sus puentes para hacer presión y ser ellos el equipo de playoff.

En estos momentos, la web de la Federación coloca al Castilla en puestos de playoffs y no al Pontevedra. En el Real Madrid no tienen confirmación de ello, y están a la espera de que sea el Juez de Competición el que resuelva este caos que podría desencadenar en uno de los grandes escándalos del fútbol español. Por lo tanto, el Castilla es de playoff a no ser que la Federación le quite ese privilegio.

La intrahistoria del caos entre el Castilla y el Pontevedra

Lo que ocurrió en el Pedro Escartín de Guadalajara con el Castilla, el Pontevedra y las cuentas de los clasificados para los playoffs de ascenso a Segunda División es una de esas historias que, si te la cuentan, no te la puedes creer. El primer filial blanco se enteró dos horas después del pitido final de que las normas de la RFEF le darían como clasificado para esos playoffs por un triple empate con Pontevedra y Barakaldo que creó el caos en la Federación.

El partido del Castilla en Guadalajara había terminado. El primer filial madridista perdía 0-2, pero los tantos de Pol Fortuny antes del descanso y Joan Martínez en el 81, sacaron un empate épico. Pero no valía. Se metía el Barakaldo.

Pero una vez acabado el partido del Castilla, todo cambió en Pontevedra. El equipo gallego iba perdiendo 0-2 en casa y reaccionó de manera milagrosa. Marcó el 1-2 en el 95 y empató el duelo en el 105. Lo celebraron por todo lo alto porque ellos pensaban que estaban dentro del playoff.

La imagen en el Pedro Escartín era desoladora. Algunas informaciones señalaban que el Castilla estaba dentro del playoff por ese triple empate con Pontevedra y Barakaldo, pero los jugadores del equipo madridista se fueron abatidos a vestuarios.

Caos en la Federación con el Castilla en ascuas

Pasaban los minutos en Guadalajara y el caos empezó a crecer. Según una de las normas de la Federación, el Castilla era quinto y la RFEF había hecho mal las cuentas en ese confuso triple empate. El Pontevedra, mientras tanto, ya estaba celebrando el playoff.

El Castilla comenzó a dudar, pero la Federación le seguía diciendo que eran sextos. Con esa premisa, Julián López salió a rueda de prensa y afirmó que estaban «muy fastidiados por quedar fuera del playoff» y que el equipo «no había estado a la altura».

Antes de esa rueda de prensa, la web de la Federación colocaba al Castilla quinto, dando un giro rotundo al asunto. El Castilla consultó fuentes federativas en varias ocasiones antes de sacar al míster a hablar, y en ambas le señalaban que eran sextos.

Con el Castilla en el autobús de vuelta a Madrid y el Pedro Escartín con las luces apagadas, el caos cambió a realidad. Las normas eran claras. El primer filial era quinto por delante del Pontevedra y jugará playoff de ascenso. Pero el Pontevedra, mientras, metía presión, después de haber celebrado la clasificación… La Federación no se mojaba y dejaba el marrón en manos del Juez de Competición. La historia de un caos morrocotudo.