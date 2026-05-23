Para la historia: así fue la espectacular despedida del Bernabéu a Carvajal

Llegado el minuto 84 del partido entre Real Madrid y Athletic, la respiración se contuvo en la grada. También en el terreno de juego, lugar que debía abandonar Dani Carvajal tras toda una vida pastando por la banda derecha. Se dice pronto. No es fácil abandonar el hogar. Así que cogió aire, se armó de valor y enfiló por última vez el camino al banquillo. Todo el Bernabéu en pie, con los ojos vidriosos y las manos rojas de aplaudir. Se apaga el futbolista; se enciende su legado.

El del Athletic ha sido el último de los 450 partidos que ha disputado por el momento con la elástica madridista. Desde que debutara frente al Betis en la temporada 2013-2014 hasta este sábado ha llovido muchísimo. Por aquel entonces era impensable para él llegar donde ha llegado. Una temporada le hizo falta en Alemania para ganarse regresar al club, tras conseguir con el Castilla el ascenso a Segunda División.

La temporada en el Bayer Leverkusen fue rodada y le permitió volver a casa, en la que había estado desde 2002. Fue dos años más tarde cuando puso la primera piedra de Valdebebas, esa ciudad deportiva de la que se despidió el viernes su canterano más excelente. «Último día donde crecí, trabajé y luché para alcanzar mis sueños. Nos veremos en otra versión de mí», señalaba.

Se despide del Santiago Bernabéu, ese en el que ha vivido noches mágicas a lo largo de más de una década. Debutó un 18 de agosto de 2013 y lo hizo directamente como titular. Se ganó rápido la confianza de un Carlo Ancelotti que, desde el comienzo, le prefirió por delante de un Arbeloa que en estos últimos meses apenas le ha dado oportunidades. Esa misma temporada llegaría la primera de las seis Champions que tiene en su haber, igualando junto a Nacho, Modric y Kroos las conseguidas en los años 50 y 60 por Paco Gento.