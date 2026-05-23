Enrique Riquelme acudió con la camiseta de Carvajal al Bernabéu: «Es el día del capitán»

Enrique Riquelme, de nuevo Enrique Riquelme. Primero se personó, ataviado con traje y corbata, en Valdebebas para presentar su candidatura a las elecciones presidenciales del Real Madrid, y poco después se dejó ver por el Bernabéu con la camiseta conmemorativa de Carvajal y una bufanda al cuello. Cinco minutos tardó en llegar desde la puerta 78 a la puerta 65, donde tiene su abono. Recorrió la mitad de Concha Espina dándose un baño de masas y haciéndose fotos con mayores y jóvenes.

«Hoy es un día importante para el Real Madrid porque habrá elecciones pronto, después de 20 años sin votar. Tenemos 15 días para hablar de la campaña, de la candidatura… Hoy es el día de Dani Carvajal. Del capitán. Un titán dentro del club. Nos da mucha pena que salga, nos hubiera gustado a todos que jugase el Mundialito, pero estaremos seguros de que volverá al club. Y mañana hay que apoyar al baloncesto porque tenemos la oportunidad de ser campeones de Europa», dijo.

Rodeado de aficionados sorprendidos por su presencia y de periodistas, el aspirante a candidato no se quiso pronunciar ante las muchas preguntas que se le formularon, pero lo que sí dejó claro es que este momento puede ser muy importante para el madridismo. También mostró su respeto a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, por su legado. Al fondo de su camino se podía ver la lona que ha desplegado el máximo mandatario blanco frente al estadio Santiago Bernabéu.

Durante este camino, pudo sentir el cariño del madridismo. Un paseo que habrá hecho miles de veces, pero que en el día de hoy era diferente, puesto que está a un paso de ser oficialmente candidato a las elecciones del Real Madrid. Por primera vez en dos décadas, el socio madridista volverá a votar para elegir presidente.