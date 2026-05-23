Emocionante: así fue el mosaico que lució el Bernabéu para despedir a Carvajal

El Santiago Bernabéu vivió una de esas noches que quedarán para siempre en la memoria del madridismo. Porque más allá del partido frente al Athletic que puso el broche a una temporada para olvidar, el coliseo blanco despidió a una de las mayores leyendas de su historia reciente: Dani Carvajal. Y el homenaje comenzó mucho antes del pitido inicial.

En el fondo sur del estadio se desplegó una gigantesca lona con una imagen ya histórica dentro del madridismo. En ella aparecía un joven Carvajal junto a Alfredo Di Stéfano el día en el que el lateral, siendo apenas un niño y un canterano más, puso la primera piedra de Valdebebas. Una fotografía cargada de simbolismo que resume perfectamente lo que ha significado el capitán para el Real Madrid. Además, se podía leer «el sueño de un niño, el triunfo de una leyenda» y un «gracias, Carvajal».

Porque Carvajal no sólo se marcha como un futbolista ganador. Se va como el ejemplo perfecto de lo que representa la cantera madridista. El chico de Leganés que soñaba con triunfar en el mejor club del mundo termina su etapa convertido en una leyenda absoluta del Real Madrid. Un futbolista que jamás tuvo el talento natural de otros compañeros, pero que construyó su carrera desde la constancia, el trabajo, el carácter competitivo y una resiliencia admirable.

Y los números explican perfectamente su dimensión histórica. 27 títulos. 13 temporadas en el primer equipo. 451 partidos defendiendo la camiseta blanca. Seis Champions League conquistadas. Y un dato que le coloca directamente en el Olimpo madridista: ha sido el único futbolista que jugó como titular las seis finales de la Champions ganadas durante la etapa más gloriosa de la historia reciente del club. Una barbaridad.

El camino tampoco fue sencillo. Después de ascender con el Castilla a Segunda División, Carvajal tuvo que salir una temporada al Bayer Leverkusen para demostrar que estaba preparado para triunfar en el Real Madrid. Y lo hizo. En Alemania explotó definitivamente y convenció al club blanco para recuperarle apenas un año después. El resto ya forma parte de la historia del madridismo.

Debutó el 18 de agosto de 2013 frente al Betis y lo hizo directamente como titular. Carlo Ancelotti apostó por él desde el primer momento y terminó convirtiéndose en una pieza indispensable durante una década. Esa misma temporada levantaría la primera de las seis Champions que hoy adornan su palmarés. Una generación irrepetible que ahora comienza definitivamente a apagarse.

Porque con la salida de Carvajal también se cierra la era más dominante del Real Madrid en Europa. La generación que conquistó seis Champions en diez años. El último gran símbolo de aquella dinastía se despide del Bernabéu. Y lo hace dejando una imagen imposible de olvidar: la del niño que un día puso la primera piedra de Valdebebas y terminó construyendo una carrera eterna en el Real Madrid.