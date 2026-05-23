Batacazo del Castilla: no pasa del empate en Guadalajara y se queda sin playoffs

Batacazo del Castilla. El primer filial madridista, que empezó perdiendo 2-0, no pudo pasar del empate ante un Guadalajara ya descendido y se queda sin playoffs de ascenso. Los goles de Pol Fortuny y Joan Martínez no fueron suficientes y dejan al Real Madrid Castilla sin posibilidades de ascenso este curso. Un mal final para un equipo que en muchos momentos del curso ilusionó a la parroquia madridista.

El Castilla se presentó en el Pedro Escartín de Guadalajara dependiendo de sí mismo para poder meterse en los playoffs de ascenso a Segunda División. Necesitaba ganar a un equipo ya descendido. Las sensaciones ante el Arenas la semana pasada no fueron las mejores. Pero era otro partido y el aviso del mister era importante.

Julián López de Lerma saltó al césped de Guadalajara con su mejor once, aunque con la sorpresa de Manex Rezola en el centro del campo. El resto de la alineación castillista estuvo formada por Fran González, David Jiménez, Joan Martínez, Mario Rivas, Diego Aguado, Cestero, Palacios, Pol Fortuny, Jacobo y Rachad.

Más de 100 madridistas desplazados se dieron cita en Guadalajara para animar al Castilla a pesar de que el primer equipo jugaba en el Bernabéu por la noche. La oportunidad de poder entrar en playoff de ascenso era única. Pero había que ganar.

Comenzó el Castilla siendo el dueño de la pelota y del partido sobre el césped del Pedro Escartín en una tarde soleada y con mucho calor. Julio a finales de mayo. A los cinco de juego, Pol Fortuny pudo abrir el marcador con un mano a mano que el portero rival despejó con una gran parada. Perdonaba la primera el filial blanco.

Jarro de agua fría para el Castilla

El dominio era del Real Madrid Castilla, por eso el jarro de agua fría en el minuto once fue tan gordo. El Guadalajara fue el equipo que se adelantó en el marcador con un golazo de Unax (1-0) en una jugada totalmente aislada. El jugador local le pegó desde bastante lejos de la frontal y Fran González no pudo hacer nada para evitarlo. Un tremendo golazo.

Otra vez el Castilla estaba por debajo en el marcador, igual que la semana pasada, en una jornada unificada que con estos resultados lo sacaba de playoff. A pesar del gol en contra, el guion de partido era el mismo. Los de Julián dominaban a placer el partido. Pero sin picante y sin mordiente. También sin profundidad. No había ocasiones castillistas.

Se complica el playoff para el Castilla

No estaba fino el Castilla. Dominaba el partido, pero sin crear grandes ocasiones de peligro. No estaba cómodo ante un rival que se estaba defendiendo a las mil maravillas y que estaba compitiendo con honor a pesar de estar ya descendido.

El golpe para el Castilla iba a ir a más y los playoffs se empezaban a complicar de manera muy seria. El Guadalajara hizo el 2-0 en el minuto 27. Otra jugada aislada en otra acción individual de Unax. Y otro golazo para firmar su doblete. Acción de talento para sortear rivales en la frontal en diagonal y disparo directo a la red. La tarde se torcía a negro oscuro para un plano Castilla.

El Castilla reacciona justo antes del descanso

Comenzó a apretar el Real Madrid Castilla en el tramo final de la primera parte. Era consciente de que necesitaba una reacción de altura. En el 39, probó un balón colgado al área que se paseó sin remate. No encontraba el acierto, hasta que en el 43 llegó el gol que metía al primer filial blanco en el partido.

Marcó Pol Fortuny al borde del descanso para darle esperanzas al Castilla. Aprovechó un barullo en el área tras una buena jugada ofensiva y remató con el alma. La pelota tocó en el travesaño y para dentro. 2-1 y otra vez Pol siendo importante para el equipo.

La segunda parte comenzó con las mismas ideas por ambos equipos. El Castilla tenía más pelota, pero le costaba un mundo llegar al área rival con peligro de verdad. Julián movió su banquillo en el 59 dando entrada a Yáñez. Necesitaba darle la vuelta al partido.

Probó varios disparos sin fortuna, todos desviados, un Castilla muy poco acertado. Casado se retiró del fútbol en el Guadalajara en una despedida muy emocionante y al primer filial blanco le restaban menos de 20 minutos para darle la vuelta si quería ser de playoff. O esperar una derrota del Barakaldo.

El cuadro local buscaba a la contra ponerle la puntilla al partido y Julián arriesgó con todo en el 75. Quitó a Mario Rivas y metió a Alexis Ciria. Equipo superofensivo para intentar la épica.

Joan Martínez empata el partido

Lo estaba buscando con fe y alma el Castilla hasta que en el 81 logró empatar el partido. Tras un balón colgado al área y varios remates poco eficaces, Joan Martínez emergió por encima de todos y marcó de cabeza el 2-2. El central madridista empató el partido a nueve del final y colocaba al Castilla a un gol del playoff. La épica asomaba en Guadalajara. Antes del empate, Aguado salvó el tercero en un corte siendo el último hombre determinante.

El Castilla afrontó los minutos finales atacando con todo su potencial ofensivo y volcando todo el ataque contra el área rival. Cargando cada jugada con muchos jugadores.