Así es el Deportivo Guadalajara, próximo rival del Barcelona: en qué categoría juega, cuál es su estadio y aforo

Este martes 16 de diciembre se producirá el pistoletazo de salida de la tercera ronda de la Copa del Rey, donde se disputarán hasta un total de cinco enfrentamientos, en el que destaca sobre todo el Guadalajara-Barcelona. En la misma franja horaria, Sporting Gijón-Valencia y Eldense-Real Sociedad también lucharán por un billete hacia los octavos de final, ronda donde a priori ya se conocerán a esa hora de la noche dos conjuntos previamente clasificados, que saldrán de los duelos entre Deportivo-Mallorca y Eibar-Elche, los cuales se medirán este día 16 a partir de las 19:00 horas.

No obstante, el partido de la jornada de este martes, sin duda, alguna, es el que enfrentará a Guadalajara y FC Barcelona, que arrancará a partir de las 21:00 horas y se podrá ver a través de las cámaras de Movistar Plus+. Por ello, en las próximas líneas os hablaremos de todos los detalles acerca del rival del conjunto blaugrana: cuándo se fundó, en qué estadio juega, aforo, división actual, títulos…

Cuándo se fundó y en qué división está

El Guadalajara, desde su fundación en el pasado año 1947, se ha convertido con el paso de los años en un histórico de nuestro fútbol. Eso sí, actualmente está en horas bajas, y milita en la tercera división del fútbol español, es decir, en la novedosa Primera Federación, donde lucha cada semana con equipos de la talla del Real Madrid Castilla, Tenerife, Racing de Ferrol, Pontevedra, Cacereño o, precisamente, el Talavera de la Reina, próximo rival del Real Madrid en Copa. Su temporada liguera, hasta el momento, está siendo bastante irregular, pues ocupa los puestos de descenso (17º) junto a Ponferradina, Arenteiro, Cacereño y Talavera. Por ello, una hipotética clasificación ante el Barça sería un soplo de aire fresco para coger moral de cara al resto de temporada.

🏆 ¡Todo un honor medirnos al REY DE COPAS! 😍 🚨 DEPOR DAY Copa del Rey | Dieciseisavos de final

🆚 @FCBarcelona_es 🏟️ Pedro Escartín

📍 Guadalajara ⏰ 21:00h

📺 Movistar + 🎟️ 90€ (solo online)

Últimas 100 entradas disponibles 🔗 https://t.co/CUDylA1pKf pic.twitter.com/wOPVyiaacU — C.D. Guadalajara 🟣⚪️ (@deporguada) December 16, 2025

En qué estadio juega el Guadalajara y cuánto aforo tiene

El equipo de Pere Martí Castelló, exfutbolista y ahora técnico del Guadalajara juega sus partidos como local en el municipal Pedro Escartín, y cuenta con una capacidad para albergar a 6.000 personas que disfrutan cada dos semanas del juego de su equipo. No obstante, esta cifra aumentará considerablemente en el choque frente al conjunto blaugrana, pues han instalado una grada supletoria para que nadie se pierda este esperado encuentro ante uno de los grandes del fútbol mundial. De 6.000 aficionados pasarán a 8.500, que intentarán dar el último aliento a sus futbolistas de cara a esta importante cita copera.

Qué es lo máximo que ha conseguido el Guadalajara

El ‘Depor’, a lo largo de su historia, su máximo hito deportivo fue alcanzar la Segunda División del fútbol español tras varios años de lucha: lo hizo en el verano del 2011 después de firmar una excelente temporada y venciendo a todos los rivales que se colocaban a su paso: Orihuela, Sevilla Atlético y CD Mirandés. Debutó oficialmente en esta categoría el 27 de agosto del 2011 frente a la UD Las Palmas, e incluso llegó a colocarse líder en la jornada seis pese a ser un recién llegado a la división, pero las circunstancias lo obligaron a centrarse en la permanencia, que la firmó a tres jornadas del final de Liga.

En su segunda temporada en segunda división, y tras un arranque negativo a pesar de la gran inversión para intentar el objetivo del playoffs de ascenso a primera, el equipo se levanta a mitad de temporada y sella la salvación una temporada más, pero llegarían los problemas con la LFP: la institución acusó al Guadalajara de irregularidades en la ampliación de capital que tuvo lugar el verano anterior y fue expedientado.

Meses más tarde se conocería la dura noticia: la LFP calificaba como «graves» los hechos y decretó el descenso de categoría por vía administrativa. El club recurrió la decisión, pero LFP y CSD rechazaron los recursos y el 1 de agosto del 2013, la directiva, decidió inscribir finalmente al equipo en la antigua Segunda División B. ​