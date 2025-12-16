Guadalajara-Barcelona: debut trampa para el campeón

El Barcelona se verá por primera vez en su historia contra el humilde Guadalajara y su alineación estará marcada por las rotaciones. Los culés visitan este martes 16 de diciembre el inédito estadio Pedro Escartín para ellos, con motivo de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Partido para entrar en calor en su estreno en la competición copera, hasta ahora exentos de jugar las primeras fases del torneo debido a su clasificación para la Supercopa de España.

Hansi Flick prepara rotaciones en el Barcelona ante el Guadalajara. El duelo ante el cuadro guadalajareño es el penúltimo antes del parón invernal, siendo el importante choque ante el Villarreal en el Estadio de la Cerámica de este próximo domingo el último que disputarán este positivo 2025 para los culés. Los amarillos son terceros y llegan en una racha de resultados impecable, candidatos a dar problemas a los grandes.

Es por esto, por ese partido importante y por el hecho de enfrentarse a un rival dos categorías inferior, por lo que Flick prepara una revolución en su alineación. El técnico alemán aprovechará para dar descanso a algunos de sus jugadores, darle minutos a futbolistas habituales que no están contando con tanto peso y también oportunidades para jóvenes en plantilla, tanto del primer equipo como de La Masía. Se espera un pequeño laboratorio de pruebas en Guadalajara, en el Pedro Escartín.

El dilema de la portería y qué camino toma Flick al respecto puede traer cola. El alemán ya reconoció en la rueda de prensa previa que aún no había decidido qué hacer al respecto, lo único que tenía claro es que Joan García descansaría para este duelo copero. Marc-André Ter Stegen tiene el beneplácito de ser una leyenda del club, además de capitán, merecedor sin duda de algo de decoro si lo que se quiere desde el club es un cambio generacional. En cualquier caso, Flick es un gran defensor de Wojciech Szczesny, al que reconoció conquista de títulos el pasado curso, dando un gran nivel. Sea cual sea su decisión, traerá debate.

Más allá de esa decisión incómoda, Flick está presto por probar algunas opciones diferentes en su once. Se prevé una revolución en el once, con presencia de canteranos poco habituales como los laterales Jofre Torrents o Xavi Espart. El primero es un asiduo en las convocatorias mientras que el segundo es una apuesta personal del alemán, aunque éste cuenta con algún interrogante más de juego, ya que Eric podría ocupar el lateral diestro. El que jugará seguro es Christensen de central.

En el centro del campo se esperan también presencia de algunos jugadores con poco peso, sobre todo con ganas de ver a Dro Fernández y Bardghji, eclipsados en cuanto a minutos por otros nombres como Raphinha y Lamine Yamal, que previsiblemente descansarán. Bernal-Casadó apunta a dupla en la medular y Fermín y Rashford completarán el once siendo los titulares más usuales.

Se espera un partido plácido para el Barcelona y así se reflejará en su alineación ante un rival que camina en puestos de descenso en Primera Federación, cuarto por la cola en el grupo 1 que lidera con solvencia el Tenerife y donde comparte espacio con el Real Madrid Castilla. Cualquier atisbo de sorpresa ya será sorpresa, valga la redundancia, ante un rival que debe ser trámite para la plantilla de Hansi Flick.

Posible alineación del Barcelona en Guadalajara