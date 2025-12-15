Flick y el debate de la portería en Copa: «Szczesny jugó la temporada pasada y ganamos tres títulos»

Hansi Flick compareció este lunes en la rueda de prensa previa al partido de dieciseisavos de final de la Copa del Rey que mide al Barcelona ante el Guadalajara en el Estadio Akron. El alemán confirmó que prepara rotaciones en el equipo y habló sobre un tema candente, quién hará el relevo en la portería a Joan García, que confirmó que descansará para este fase eliminatoria.

Era de esperar que uno de los temas que rodearan la rueda de prensa fuera la portería. Rotar con Joan García era lo obvio, algo confirmado por Flick, lo complejo estaba en qué portero ocuparía su lugar, si Wojciech Szczesny o Marc-André Ter Stegen, ya recuperado. El técnico alemán afirmó que «aún no lo hemos decidido todavía», que no tienen definido el once: «Tendremos 24 horas más para recuperarnos y mañana decidiremos».

Pero Flick ahondaba sobre su decisión ante el Guadalajara en Copa del Rey, hablando sobre Ter Stegen y Szczesny: «Marc es un portero fantástico y en la portería tenemos a tres porteros excelentes. Ya veremos qué pasa. Ya he dicho que Joan es el número uno y a partir de ahí veremos qué pasa. Szczesny jugó la temporada pasada y ganamos tres títulos con él. Esta temporada cuando estuvo lesionado nos dio estabilidad. Szczesny en el vestuario también es un jugador muy importante para nosotros».

«Creo que es su decisión. Hemos hablado de su situación y yo respeto mucho a Marc porque es un gran portero y personalmente es una buena persona para el equipo. Pero al final es su decisión y es el quién debe decidirlo, no yo», explicaba Flick sobre Ter Stegen, zanjando el tema sobre su futuro.

Flick considera que son favoritos y que «en estos partidos tienes que ganar» y sus jugadores «tienen que demostrar su calidad sobre el césped y esto es lo que quiero ver». «Podría pasar, obviamente. Los tenemos a todos. Robert ha entrenado individualmente pero también está disponible para mañana», explicaba el alemán sobre las rotaciones y el estado de Lewandowski y quién puede ocupar ese lugar: «Cambiaremos alguna cosa pero queremos ganar y esto es lo más importante. Tenemos algunos jugadores que pueden jugar de nueve. Fermín, Marcus, Ferran y Robert… Tenemos más jugadores que lo pueden hacer».

Sobre Casadó y su rol en el equipo, Flick destacó que le ve «fuerte en el centro del campo» y que para él «puede jugar de 6 o de 8 y pienso más en esta posición para él».

«En los dos meses pasados hemos tenido algunos problemas por las lesiones y quizás no estamos al mismo nivel, pero las últimas cuatro semanas hemos mejorado mucho. Podemos ver la calidad del equipo. Vemos el progreso. No estamos al final del camino, estamos en la mitad y todavía tenemos mucho potencial para mejorar. Este es nuestro objetivo: mejorar en cada partido», razonaba Flick, que ve margen de mejora entre sus jugadores, también en este partido de Copa.

«Los jugadores lo saben y es cosa nuestra cómo empecemos el partido. Es la base de este partido. Demostrar lo que pasa. La temporada pasada jugamos contra el Barbastro y quiero ver lo mismo mañana», explicaba Flick sobre la motivación, actitud y mentalidad de sus jugadores en este tipo de partidos.

Flick habló también de los árbitros: «Todos sabemos que los árbitros son muy importantes en este deporte y sin ellos no podríamos jugar. En general hacen un trabajo fantástico. Todos cometemos errores, los árbitros también. Y nosotros debemos centrarnos en nosotros mismos. No me gusta hablar de los demás. Los árbitros tienen mucha presión y no es justo meterles más presión aún. No es mi estilo».