Colas en la pastelería más bonita de Madrid: su Roscón de Reyes artesano acaba de ganar el primer premio

A pocas horas de la noche de Reyes, una de las imágenes más repetidas en Madrid vuelve a darse en el barrio de Salesas: una cola que empieza temprano y avanza hacia la pastelería más reconocida de la zona. Este año la afluencia es incluso mayor, y la explicación es sencilla. Su Roscón de Reyes artesano ganó primer premio en el campeonato más importante de la capital, así que si deseas probar el mejor roscón de Reyes del 2025, no puedes dejar de visitar la que es además, pastelería más bonita de Madrid.

En días como este, el roscón de Reyes es el dulce más vendido en todas las pastelerías, pero el de la pastelería La Duquesita en Madrid, se convierte además en toda una oportunidad para probar un roscón que fue premiado en enero del 2025 como el mejor de todos y con ese título, todavía puede presumir de ser uno de los roscones mejor elaborados de este 2026. Por ello, la cola a las puertas de esta pastelería no cesarán en el día de hoy, pero, ¿qué lleva exactamente este roscón para gustar tanto?.

La pastelería más bonita de Madrid

En la pastelería La Duquesita, en e l centro de Madrid el espíritu de calidad y tradición se mantiene intacto desde hace más de un siglo. Abierta hace 111 años, el obrador del barrio de Salesas lleva toda una vida elaborando dulces típicos españoles y preservando un estilo que no ha cambiado con el paso de las décadas.

La Duquesita fue fundada en 1914 en la calle Fernando VI. En los años 30 pasó a manos de Romualdo Santamaría y, durante generaciones, la familia mantuvo vivo el proyecto hasta su cierre puntual en 2015. Ese mismo año, el pastelero barcelonés Oriol Balaguer tomó el relevo para recuperar uno de los iconos de la repostería madrileña, devolviéndole tanto su esencia como su prestigio.

Entrar en La Duquesita es hacerlo en una pastelería que parece detenida en el tiempo. Sus mostradores, vitrinas, espejos y su espectacular lámpara de cristal siguen siendo los originales. Las reformas se han limitado a conservar la atmósfera del lugar: suelos geométricos, mesas de mármol negro, latón pulido y un salón de té y bombonería que mantiene el encanto histórico y permite disfrutar allí mismo de sus elaboraciones.

El campeonato que elige al mejor Roscón de Madrid

El impulso de este año tiene un origen claro. Cada Navidad se celebra en la capital el Campeonato Mejor Roscón Artesano de Madrid, organizado por Gastroactitud con el patrocinio de Mantequería Arias. El concurso reúne a diez finalistas en la Casa de la Panadería de la Plaza Mayor, donde se realiza una cata a ciegas para valorar la apariencia, el aroma, el alveolado de la masa, la jugosidad, el equilibrio de ingredientes y el horneado.

El jurado está presidido por el maestro pastelero Paco Torreblanca y formado por referentes como Benjamin Estienne (Le Cordon Bleu), Rogelio Enríquez (Academia Madrileña de Gastronomía), el crítico José Carlos Capel y varios ganadores de ediciones anteriores.

En la edición del año pasado, la sexta del certamen, el Roscón de La Duquesita se coronó con el primer premio por su «finura y elegancia del sabor, buena textura de la masa y aromas perfectamente integrados». No era la primera vez que rozaba la victoria: ya había sido finalista en 2023.

Un roscón de Reyes que es el mejor de todos y que se agota

El roscón clásico es el gran protagonista de estas fechas. Lo preparan en versión tradicional, con nata, trufa, crema o combinando rellenos, siempre en unidades limitadas que se agotan a diario. Cuando esto ocurre, el obrador avisa por redes sociales para evitar colas innecesarias y repone al día siguiente. El precio parte de 22 euros y cada pieza sale del trabajo conjunto de Oriol Balaguer y Gaël Zandstein Gárate, responsables de una receta que convence tanto al jurado como al público.

Pero el roscón no es lo único, La Duquesita también destaca por sus panettones, clásico, de frutas, chocolate o castaña, sus turrones artesanos y una colección de bombones navideños con sabores poco habituales como yuzu, té Earl Grey, caramelo con sal o incluso mascletá. Esta combinación le valió el reconocimiento a Mejor Pastelería de Madrid en 2023.

El nuevo ganador del Roscón 2026

Aunque el roscón de La Duquesita sigue siendo uno de los favoritos, el premio de 2026 ha recaído en Doble Uve Obrador, con un roscón elaborado por Paloma Silvestrín. El jurado ha valorado que su propuesta recupera el aroma clásico a agua de azahar, un rasgo que se estaba perdiendo frente a sabores más modernos como la vainilla, la canela o los cítricos. La edición de este año ha sido especialmente reñida: por primera vez se produjo un cuádruple empate y hubo 13 roscones finalistas, lo que demuestra el nivel de la repostería madrileña.