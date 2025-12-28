Ni Carrefour ni Aldi: el mejor roscón de Reyes del País Vasco está en este supermercado vasco

Hay productos que son sin duda, parte de nuestra Navidad y entre ellos, el gran protagonista es sin duda, el roscón de Reyes. Muchas familias lo compran el día 5. Otras lo adelantan unos días porque no pueden resistirse. Pero al final, lo importante es que esté bueno, aunque no siempre es fácil acertar. Cada supermercado dice tener el mejor, cada pastelería asegura que su receta es la auténtica aunque los precios no paran de subir. Con este panorama, muchos se hacen la misma pregunta: ¿dónde se compra el mejor roscón de Reyes del País Vasco?.

Para aclararlo, la OCU tiene un estudio en el que tras analizar 15 roscones rellenos de nata de distintos supermercados pudo escoger entre los mejores, uno que se vende en un supermercado vasco. En su análisis, sólo diez superaron el nivel mínimo de calidad y, de esos diez, apenas cuatro destacaron de verdad. A pesar de la variedad de marcas, formatos y precios, el estudio dejó algo claro: la mayoría de roscones de supermercado sigue fallando en puntos clave como el relleno o la presencia de aditivos que desvirtúan la receta tradicional, pero como decimos, dentro de ese listado apareció una sorpresa que muchos consumidores del País Vasco no esperaban y no van a querer dejar escapar.

El mejor roscón de Reyes está en un supermercado vasco

Ni Carrefour ni Aldi ni algunas de las grandes cadenas que suelen liderar los rankings. El mejor roscón de supermercado dentro del País Vasco está en Eroski, una marca que lleva décadas instalada en la cesta de la compra vasca y que este año ha logrado colocarse por encima del resto en su tierra. Su roscón relleno de nata obtuvo 50 puntos, una cifra que, sin ser espectacular, adquiere un valor especial si se vuelve a mirar el contexto ya que nueve de los quince roscones evaluados se quedaron directamente fuera por no alcanzar una nota mínima aceptable.

De este modo, aunque no lidera a nivel estatal, el roscón de Reyes de Eroski es sin duda, la opción más fiable para quienes compran su roscón en el País Vasco y prefieren evitar la decepción que tantos consumidores se llevan año tras año. Para muchos hogares, sobre todo aquellos que buscan un equilibrio entre precio y calidad, es una información bastante útil, porque permite elegir sin necesidad de recurrir a opciones más caras.

El Corte Inglés lidera a nivel estatal

Por otro lado, la parte alta del ranking elaborado por la OCU la ocupa El Corte Inglés, cuyo roscón de mantequilla y nata alcanzó los 70 puntos. Es el mejor valorado del estudio y pero es también el más caro, con un precio que supera los veinte euros. Justo detrás aparecen Lidl (68 puntos), Dia (66) y Ahorramás (64), que además figuran entre las compras maestras porque mantienen precios más ajustados. La Despensa se queda en 53 puntos y, ya después, aparece la propuesta de Eroski con esos 50 que la sitúan a medio camino entre lo destacado y lo aceptable. En cualquier caso, suficiente para imponerse a otras cadenas muy conocidas y arraigadas.

Los problemas encontrados en el estudio de la OCU sobre los roscones de Reyes

La OCU pone el foco, sobre todo, en la calidad del relleno. No es un detalle menor. Cada vez más roscones sustituyen la nata por mezclas de grasas vegetales que abaratan el producto pero reducen su calidad real. Muchos consumidores ni siquiera lo perciben a simple vista, pero el cambio afecta al sabor, a la textura y a la composición nutricional. Y no es el único problema: el abuso de colorantes, conservantes, emulsionantes o estabilizantes ha provocado que la mayoría de roscones analizados tenga una valoración nutricional baja o directamente mala.

Todo esto explica por qué encontrar un roscón que cumpla con lo básico se ha convertido en algo más complicado de lo que parece. Por eso mismo, las conclusiones de este año son tan comentadas. Hay personas que siguen apostando por la pastelería tradicional, porque es un día especial y el desembolso se hace una vez al año. Pero otros prefieren algo más práctico y buscan un roscón asequible que no resulte una decepción al primer bocado. Para estos últimos, el estudio de la OCU es una guía útil y, en el caso del País Vasco, arroja una respuesta clara: Eroski es la apuesta más segura dentro de los supermercados.

Muchas familias se mueven por costumbre y compran siempre el mismo. Otras comparan precios. Y luego están quienes se fijan en el etiquetado porque saben que un roscón puede parecer muy vistoso, pero esconder ingredientes que poco tienen que ver con la receta tradicional. Este año, el análisis ha puesto en evidencia un mercado que, en general, parece no estar a la altura salvo algunas excepciones. Por eso mismo, que un roscón sencillo, accesible y muy presente en el País Vasco consiga salvar el examen tiene su importancia.

De cara al 6 de enero, la conclusión es bastante directa. Si vives en el País Vasco y quieres acertar sin complicarte demasiado, el roscón mejor valorado por la OCU no está en Carrefour, ni en Aldi, ni en muchas de las cadenas que suelen aparecer cada año en las listas. Está en Eroski, que se convierte así en la opción más fiable para un desayuno de Reyes sin sorpresas.