Llorca convierte a la Comunidad Valenciana en la primera en desgravar el aprendizaje de la música

El presidente del Gobierno valenciano, Juan Francisco Pérez Llorca ha anunciado este martes que el próximo Pleno del Consell, que se celebrará esta misma semana, aprobará una nueva deducción fiscal específica del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y específica, también, para el fomento de la práctica de la música, tal como había adelantado OKDIARIO. Las deducciones fiscales a la música permitirán desgravar hasta 150 euros en gastos derivados de la compra de instrumentos o partituras, coste en formación, cuotas de escuela, conservatorios o sociedades musicales.

Pérez Llorca ha efectuado este anuncio en una visita a la Escuela de Música de la Unión Musical Santa Cecilia, en la localidad valenciana de Chilches, en la comarca de la Plana Baja, en Castellón. Allí, ha anunciado, también, que la medida tendrá efectos inmediatos y se aplicará con carácter retroactivo al 1 de enero de 2025. Es decir, que podrá aplicarse ya a la inminente campaña de renta que arranca el próximo lunes.

Las deducciones fiscales que este martes ha anunciado Pérez Llorca fueron adelantadas por él mismo dentro de los compromisos que adquirió en su investidura. En concreto, la referida a las deducciones fiscales en la música fue la tercera propuesta que lanzó en aquella intervención. Y lo que adelantó entonces fue, como recogió OKDIARIO, su compromiso de apoyo a la música valenciana con la aprobación inmediata de las nuevas medidas fiscales. Y, en concreto, a la compra de instrumentos, matrícula, tasas de conservatorio.

La Comunidad Valenciana, que ya es la que mayor número de deducciones fiscales tiene en todo el Estado español. Se convierte, ahora, también, con la medida impulsada por Pérez Llorca, en la única Autonomía de España que va a aplicar esta medida, que beneficia a quienes practican la actividad musical.

Las deducciones antes citadas podrán utilizarlas los valencianos con rentas inferiores a 60.000 euros en las declaraciones individuales y hasta 78.000 euros en las conjuntas. Pérez Llorca ha recordado que de este modo, la Generalitat Valenciana va a apoyar por vez primera en materia fiscal la práctica de una seña de identidad del pueblo valenciano, como es la música.