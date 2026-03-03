Barcelona – Atlético, en directo: dónde ver online, cómo va, goles y resultado del partido de la semifinal de la Copa del Rey en vivo
Sigue en directo el minuto a minuto de la vuelta de semifinales de la Copa del Rey entre Barcelona y Atlético de Madrid con ocasiones y goles
Barcelona y Atlético de Madrid se juegan uno de los dos billetes a la final de la Copa del Rey en esta vuelta de semifinales en el Camp Nou, tras el contundente 4-0 de los colchoneros en el Metropolitano que inclina descaradamente la eliminatoria de su lado. Los culés buscará la épica ante un conjunto rojiblanco que quiere volver a jugar una final después de 13 años, la última que ganó. Sigue en directo el minuto a minuto de la vuelta de semifinales de la Copa del Rey entre Barcelona y Atlético de Madrid con las ocasiones, goles y resultado de esta eliminatoria.
Barcelona – Atlético de Madrid, en directo
Estadio del Barcelona – Atlético de Madrid
El Camp Nou, situado en el distrito de Les Corts, será el escenario de esta vuelta de semifinales. Inaugurado en 1957, el estadio presenta un aforo reducido de manera provisional tras las obras de remodelación, con unos 45.000 espectadores llamados a empujar al equipo local en una remontada muy exigente.
Quién es el árbitro del partido Barcelona – Atlético de Madrid
El Comité Técnico de Árbitros ha designado a Ricardo de Burgos Bengoechea como colegiado principal. En el VAR estará Daniel Jesús Trujillo Suárez, encargado de revisar las acciones polémicas que se produzcan durante este Barcelona – Atlético de Madrid.
Min 45+4
¡GOOOOOOL DEL BARCELONA!
¡Transforma el penalti Raphinha! No falla el brasileño ante Musso y pone el 2-0 en el marcador, dejando la eliminatoria con 2-4. Hay partido para los culés.
Min 45+3
¡Penalti para el Barcelona!
Pubill derriba a Pedri en el área cuando éste controlaba. Parece claro.
Min 45+2
¡Ha tenido Lookman el empate!
Buen ataque del Atlético de Madrid ahora, con Marcos Llorente como un cañón por la derecha y centro perfecto para Lookman, que cabecea mal pero roza la portería de Joan García.
Min 45+1
¡Raphinha!
Contra que lanza Raphinha y que no duda en aprovechar. El brasileño probó el disparo lejano con poco éxito, alto y desviado.
Min 45
Se añaden 3 minutos
Nos iremos hasta el 48 en esta primera mitad. Sigue el 1-0 para el Barcelona.
Min 38
El Barça está completamente volcado
Sigue buscando el gol el Barça, aún lejos de la final de la Copa del Rey. Tres goles necesitan los culés para igualar a un Atlético de Madrid que se defiende con todo.
Min 34
¡Roza el segundo Raphinha!
Testarazo de Raphinha a un metro de línea de gol. La pelota se fue a escasos centímetros del poste, con Musso haciendo la estatua. Estuvo cerca…
Min 30
¡GOOOOOOL DEL BARCELONA!
¡Se adelanta el Barcelona en el Camp Nou! Lamine hizo magia a la salida de un córner. En corto, éste rompe a un par de defensores y pone la pelota de dulce para Bernal, que solamente tiene que empujarla para hacer el 1-0. 1-4 está ahora el marcador global.
Min 27
¡Para Joan García!
Detiene Joan García la primera del Atlético de Madrid. Fue muy clara, con Griezmann en el área, y prácticamente se la encontró el portero. Paró en dos tiempos.
Min 24
¡Despeja Musso!
Otra intentona del Barcelona, ahora fue Lamine el que probó el disparo ajustado que despejó Musso. Lo está pasando mal el Atlético ahora.
Min 22
¡Otra de Ferran!
La más clara del Barça hasta el momento. Es Lamine el que penetra por la derecha, hasta línea de fondo, donde pone la pelota atrás para Ferran Torres, al que le queda un poco atrás pero conecta con la pelota rozando el poste.
Min 17
¡La tiene Ferran!
Buena jugada ensayada desde el córner del Barcelona. Le hace el aclarado a Ferran que dispara en el centro del área pero no toma dirección a portería.
Min 15
Lo intenta Bernal
Le pega desde la frontal Bernal, que no desaprovecha la oportunidad para golpear. Atrapa fácil Musso.
Min 14
¡Raphinha!
Buena oportunidad para el Barcelona ahora, que aprovecha errores de la zaga colchonera. Raphinha disparó dentro del área con su diestra pero la pelota se le va a la derecha de Musso.
Min 13
Entra Balde
Se marcha lesionado Koundé, primer contratiempo del Barça, para que entre Balde. Cambia de banda Cancelo.
Min 12
¡Se ha lesionado Koundé!
Se va al suelo el francés, que pide automáticamente el cambio. Parece muscular. No puede seguir. Se prepara Balde.
Min 10
Se zafa bien el Atlético de la presión
El Atlético se has deshecho del arreón inicial del Barça, que ha conseguido mantener la pelota durante un buen rato.
Min 6
Sale con muchas ganas el Barça
Aprieta el Barcelona hasta el último metro al Atlético de Madrid. Quiere estar en el área colchonera el conjunto culé, muy intenso en estos primeros minutos.
Min 2
Primer córner para el Barça
Pérdida de Koke que permite a Fermín probar el disparo desde la frontal. Iba ajustado al larguero y Musso tocó, así lo vio el árbitro aunque el portero lo niega. Será córner.
Min 1
¡Comienza el partido!
Comienzan los últimos 90 minutos reglamentarios de esta semifinal de Copa del Rey entre el Barcelona y el Atlético de Madrid.
¡Suena el himno culé!
Ya están sobre el verde los 22 protagonistas. Suena el himno del Barça. Está a punto de empezar esta vuelta de semis copera.
Gran ambiente en el Camp Nou
Muy buen ambiente en el Camp Nou, mucho ruido en el estadio ante una difícil remontada ante el Atlético de Madrid.
¡Recordamos alineaciones!
Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Marc Bernal, Pedri, Fermín López; Lamine Yamal, Ferran Torres y Raphinha.
Atlético de Madrid: Musso; Marcos Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Cardoso, Koke, Lookman; Griezmann y Julián Álvarez.
Johnny Cardoso titular
Simeone sorprende también poco pero introduce cambios con respecto al once que arrolló al Barcelona en la ida. Cardoso es titular en la medular, llevando a Llorente al lateral diestro y dejando fuera de la alineación a Nahuel Molina.
Cancelo al lateral
Pocas dudas había en el once de Flick y una de ellas era la zaga. Gerard Martín será el central junto Cubarsí, por delante de Araujo, y será Cancelo el que ocupe el lateral izquierdo, no Balde, en el banquillo.
Alineación del Atlético de Madrid
Así sale el Atlético de Madrid ante el Barcelona: Musso; Marcos Llorente, Hancko, Marc Pubill, Ruggeri; Giuliano, Johnny, Koke, Lookman; Griezmann y Julián Álvarez.
La alineación del Barcelona
Así sale el Barcelona ante el Atlético de Madrid: Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Bernal, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Ferran y Raphinha.
¡Buenas noches!
Bienvenidos a este directo minuto a minuto de la vuelta de semifinales de la Copa del Rey de este Barcelona – Atlético de Madrid. En la ida en el Metropolitano los colchoneros arrasaron con un claro 4-0 que pone la eliminatoria muy a su favor. Los culés tienen 90 minutos para igualar las cosas, como mínimo: un marcador con una diferencia de cuatro goles es el único camino.
¡Descanso en Barcelona (2-4)!
El gol de Raphinha de penalti sobre la bocina del primer tiempo pone la final de la Copa del Rey al alcance del Barcelona. El gol inicial de Bernal y éste del brasileño deja la eliminatoria 2-4 y con todo por decidir en los segundos 45 minutos en el Camp Nou.