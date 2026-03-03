Barcelona – Atlético, en directo: dónde ver online, cómo va, goles y resultado del partido de la semifinal de la Copa del Rey en vivo

Barcelona y Atlético de Madrid se juegan uno de los dos billetes a la final de la Copa del Rey en esta vuelta de semifinales en el Camp Nou, tras el contundente 4-0 de los colchoneros en el Metropolitano que inclina descaradamente la eliminatoria de su lado. Los culés buscará la épica ante un conjunto rojiblanco que quiere volver a jugar una final después de 13 años, la última que ganó. Sigue en directo el minuto a minuto de la vuelta de semifinales de la Copa del Rey entre Barcelona y Atlético de Madrid con las ocasiones, goles y resultado de esta eliminatoria.

Barcelona – Atlético de Madrid, en directo

Horario y cuándo se juega el Barcelona – Atlético de Madrid de semifinales

La Real Federación Española de Fútbol ha fijado este Barcelona – Atlético de Madrid para el martes 3 de marzo. El organismo que preside Rafael Louzán ha programado el inicio a las 21:00 horas (una menos en Canarias).

Dónde ver el Barcelona – Atlético de Madrid en directo por TV y online

Los derechos televisivos de esta ronda están repartidos entre Movistar+ y RTVE. El partido podrá verse en directo tanto en Movistar+ Plus como en La 1, por lo que el choque se emitirá también en abierto.

Dónde escuchar por radio el Barcelona – Atlético de Madrid

Quienes no puedan ver el partido por televisión ni por internet podrán seguirlo gratuitamente por radio. Emisoras como Radio Marca, COPE, Onda Cero, RNE o la SER conectarán con el estadio para narrar en directo todo lo que ocurra en esta vuelta de semifinales.

Estadio del Barcelona – Atlético de Madrid

El Camp Nou, situado en el distrito de Les Corts, será el escenario de esta vuelta de semifinales. Inaugurado en 1957, el estadio presenta un aforo reducido de manera provisional tras las obras de remodelación, con unos 45.000 espectadores llamados a empujar al equipo local en una remontada muy exigente.

Quién es el árbitro del partido Barcelona – Atlético de Madrid

El Comité Técnico de Árbitros ha designado a Ricardo de Burgos Bengoechea como colegiado principal. En el VAR estará Daniel Jesús Trujillo Suárez, encargado de revisar las acciones polémicas que se produzcan durante este Barcelona – Atlético de Madrid.