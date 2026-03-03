Eduardo Inda ha cargado con dureza contra Pedro Sánchez tras el anuncio de Donald Trump de cortar las relaciones comerciales con España, una decisión que, a juicio del director de OKDIARIO, pagará en forma de pobreza, ruina empresarial y destrucción de empleo toda la ciudadanía española.

«La vida es como la política», ha arrancado Inda para ilustrar con una contundente metáfora lo que supone el comportamiento del presidente del Gobierno. «Si vas por la calle y te metes con un tío de dos metros que está cuadrado como un armario, que es una montaña de músculos y encima sabe artes marciales, lo normal es que te deje tieso o que te mande a la UVI». Lo aconsejable en la vida, subraya, «es entenderte con los que son más grandes que tú, y mucho más en el mundo de las relaciones internacionales».

Sin embargo, Sánchez ha optado por el camino contrario. Según Inda, el presidente es «un chulo y un psicópata» que ha preferido retar a Estados Unidos —»la gran superpotencia mundial y la única que es una auténtica democracia»— mientras alinea a España con regímenes como China, Irán, Venezuela, Cuba y con sus socios de Gobierno, a los que el director de OKDIARIO identifica con el entorno de ETA.

La respuesta de Trump no se ha hecho esperar y ha llegado en forma de ruptura de relaciones comerciales. Inda advierte de que las consecuencias de esa decisión no recaerán sobre Sánchez —»que muy pronto dejará la Moncloa»— sino sobre las empresas españolas que exportan a Estados Unidos y sobre los trabajadores que dependen de ellas.

«¿Y eso en qué se va a traducir?», se pregunta Inda. «En más pobreza para España, en la ruina de muchas compañías y en la pérdida de miles de puestos de trabajo». El director de OKDIARIO ha concluido con un demoledor reproche al jefe del Ejecutivo: «Gracias, Pedro Sánchez, por joder nuevamente a nuestro país. Eres un chulo, un psicópata y un auténtico insensato».