Vete con tus colegas del Grupo de Puebla, pero no juegues, Pedro, con los intereses de España

Es muy posible que las palabras de Donald Trump asegurando que España es un «socio terrible» y que suspenderá los acuerdos comerciales con nuestro país le sirvan al irresponsable presidente del Gobierno para congraciarse con la izquierda más reaccionaria y populista, pero no hay que ser un lince para concluir que la advertencia del presidente de Estados Unidos tiene tintes de amenaza real y que en caso de que pase de las palabras a los hechos -y suele hacerlo- el riesgo para los intereses nacionales sería mayúsculo. Sánchez, con su postura más próxima a la de los ayatolás que a la de las naciones libres, ha convertido a España en un apestado a los ojos de las democracias occidentales, colocando, además, a la UE en una situación compleja, porque los intentos de Bruselas por mantener -como es lógico- permanentes puentes de diálogo con Washington se ven boicoteados por la posición del Gobierno de Sánchez, más cerca de los postulados del Grupo de Puebla que de la Unión Europea.

España no puede verse hipotecada por la estrategia de ese rentista con ínfulas que ha colocado sus intereses personales por encima de los intereses nacionales, porque con independencia de que enfrentarse a Donald Trump pueda -es discutible- resultarle beneficioso en términos electorales al aglutinar el sentimiento de los sectores de la izquierda más extrema, lo cierto es que como país todos salimos perdiendo. Un presidente incapaz de gobernar por falta de apoyos parlamentarios que todo lo reduce a reafirmar su perfil contrario a Donald Trump es, además de un irresponsable, un peligro público. Ya no es que a ojos de la Administración de EEUU sea un «socio terrible», sino que también lo es a los ojos de nuestros socios comunitarios. Y es esa obsesión por colocarse fuera de la órbita de las democracias occidentales, espantando a manotazos la inversión extranjera, la que puede darnos la puntilla. Y no será Donald Trump, sino Pedro Sánchez