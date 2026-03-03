Barcelona – Atlético de Madrid, en directo hoy: dónde ver en vivo, alineaciones y última hora de la semifinal de la Copa del Rey
Barcelona y Atlético de Madrid se juegan uno de los dos billetes a la final de la Copa del Rey en esta vuelta de semifinales en el Camp Nou, tras el contundente 4-0 de los colchoneros en el Metropolitano que inclina descaradamente la eliminatoria de su lado. Los culés buscará la épica ante un conjunto rojiblanco que quiere volver a jugar una final después de 13 años, la última que ganó. Sigue en directo el minuto a minuto de la vuelta de semifinales de la Copa del Rey entre Barcelona y Atlético de Madrid con las ocasiones, goles y resultado de esta eliminatoria.
Barcelona – Atlético de Madrid, en directo
Horario y cuándo se juega el Barcelona – Atlético de Madrid de semifinales
La Real Federación Española de Fútbol ha fijado este Barcelona – Atlético de Madrid para el martes 3 de marzo. El organismo que preside Rafael Louzán ha programado el inicio a las 21:00 horas (una menos en Canarias).
Dónde ver el Barcelona – Atlético de Madrid en directo por TV y online
Los derechos televisivos de esta ronda están repartidos entre Movistar+ y RTVE. El partido podrá verse en directo tanto en Movistar+ Plus como en La 1, por lo que el choque se emitirá también en abierto.
Dónde escuchar por radio el Barcelona – Atlético de Madrid
Quienes no puedan ver el partido por televisión ni por internet podrán seguirlo gratuitamente por radio. Emisoras como Radio Marca, COPE, Onda Cero, RNE o la SER conectarán con el estadio para narrar en directo todo lo que ocurra en esta vuelta de semifinales.
Estadio del Barcelona – Atlético de Madrid
El Camp Nou, situado en el distrito de Les Corts, será el escenario de esta vuelta de semifinales. Inaugurado en 1957, el estadio presenta un aforo reducido de manera provisional tras las obras de remodelación, con unos 45.000 espectadores llamados a empujar al equipo local en una remontada muy exigente.
Quién es el árbitro del partido Barcelona – Atlético de Madrid
El Comité Técnico de Árbitros ha designado a Ricardo de Burgos Bengoechea como colegiado principal. En el VAR estará Daniel Jesús Trujillo Suárez, encargado de revisar las acciones polémicas que se produzcan durante este Barcelona – Atlético de Madrid.
Johnny Cardoso titular
Simeone sorprende también poco pero introduce cambios con respecto al once que arrolló al Barcelona en la ida. Cardoso es titular en la medular, llevando a Llorente al lateral diestro y dejando fuera de la alineación a Nahuel Molina.
Cancelo al lateral
Pocas dudas había en el once de Flick y una de ellas era la zaga. Gerard Martín será el central junto Cubarsí, por delante de Araujo, y será Cancelo el que ocupe el lateral izquierdo, no Balde, en el banquillo.
Alineación del Atlético de Madrid
Así sale el Atlético de Madrid ante el Barcelona: Musso; Marcos Llorente, Hancko, Marc Pubill, Ruggeri; Giuliano, Johnny, Koke, Lookman; Griezmann y Julián Álvarez.
La alineación del Barcelona
Así sale el Barcelona ante el Atlético de Madrid: Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Bernal, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Ferran y Raphinha.
¡Buenas noches!
Bienvenidos a este directo minuto a minuto de la vuelta de semifinales de la Copa del Rey de este Barcelona – Atlético de Madrid. En la ida en el Metropolitano los colchoneros arrasaron con un claro 4-0 que pone la eliminatoria muy a su favor. Los culés tienen 90 minutos para igualar las cosas, como mínimo: un marcador con una diferencia de cuatro goles es el único camino.
