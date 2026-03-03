El Barcelona usó su as bajo la manga durante la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid recuperando su grada de animación. 750 hinchas culés llenaron uno de los córners junto a Gol Sur para llevar en volandas a su equipo en busca de una «operación remontada» de lo más complicada. Los de Hansi Flick necesitan remontar un 4-0.

El ambiente del Camp Nou animando al Barcelona era una caldera. Desde la previa hasta el partido. Miles de hinchas cantando por las calles aledañas. Ya dentro, fuegos artificiales con la alineación de los jugadores de Hansi Flick. El estadio blaugrana era otro con la grada de animación. El Barça repartió miles de banderas culés para crear un ambiente de remontada.

El ambiente del Camp Nou era totalmente opuesto en este partido a lo que se ha visto durante la temporada. Una caldera a presión diseñada para buscar la remontada. El club sabía que este era el primer gol ante los de Simeone.

Comunicado del Barça sobre la grada de animación

El FC Barcelona informa que, tal como se comunicó oportunamente, después de varias semanas de diálogo con los antiguos grupos integrantes de la antigua EDA (Espacio de Animación), se ha alcanzado un acuerdo para habilitar una zona del estadio para que los integrantes de estos grupos puedan llevar a cabo una actividad de animación coordinada con motivo del partido de mañana.

Esta zona estará formada por 750 miembros de los diferentes grupos y se ubicará en el lateral del Gol Sur en el partido de vuelta de la semifinal de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid, que se celebrará mañana a las 21 horas.

Con esta iniciativa y con la unión y el apoyo de todos y todas las barcelonistas, impulsaremos al equipo con la máxima fuerza para lograr la remontada.