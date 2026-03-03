La afición del Barça lanza bengalas contra su propio autobús tras confundirlo con el del Atlético

Accidentada llegada del autobús del Barcelona al Camp Nou. Sí, del Barcelona. La expedición azulgrana arribó en su estadios imbuido en un ambiente hostil y con la afición azulgrana increpando al vehículo ya que confundieron el autobús del club catalán con el del Atlético. . Los cánticos de «puta Atleti, puta Atleti», fueron acompañados de un ambiente teñido de rojo por las bengalas.

Alguna de ellas llegó a impactar con el autobús de un Barcelona que sufrió el hostil recibimiento que debía recibir su rival. Cabe mencionar que no era el autobús en el que viajan los jugadores, sino uno ordinario del club. La afición del Barça estaba muy caliente antes del partido de vuelta de semifinales de la Copa del Rey contra el Atlético.

Pese a que el rival era el equipo rojiblanco, los simpatizantes culés no dejaron de olvidarse del eterno rival dedicando la mayor parte de sus cánticos al Real Madrid. «Madridistas, hijos de p…» o «madridista el que no bote…» fueron algunas de las melodías que se pudieron escuchar claramente antes del encuentro contra el equipo de Simeone. El Barça tiene el enorme desafío de remontar cuatro goles, algo en lo que el Real Madrid es especialista histórico.