España comienza con buen pie la defensa de estrella mundialista conseguida en Australia y Nueva Zelanda. La primera zancada del camino a Brasil se dio mediante un cómodo triunfo ante una Islandia sometida. Claudia Pina, la de casi siempre, señaló el sendero con un doblete y Edna Imade se estrenó como goleadora con el combinado nacional. Además, Mariona Caldentey sopló cien velas, una por cada encuentro disputado con la zamarra roja. España no dio opción a Islandia.

En el Estadio Castalia, empezó bien la Roja con Claudia Pina escorada al extremo izquierdo y Vicky López al lado opuesto, generando ésta las dos primeras oportunidades sobre la portería rival. Así acumuló trabajo Cecilía Rúnarsdóttir, pues la primera de Vicky fue un pase que Inma Gabarro no alcanzó y la segunda un zurdazo que terminó en córner.

Las pupilas de Sonia Bermúdez llevaban claramente el mando del duelo y a la media hora hubo otro acercamiento peligroso a la portería islandés, ya que Vicky desde la banda derecha centró al segundo palo y Codina remató en carrera al lateral de la red. La respuesta visitante llegó con un taconazo sin suerte de Sandra Jessen en el área de Adriana Nanclares. Aparte de eso, Islandia no hizo prácticamente nada más en la primera mitad y, en cambio, la ‘Roja’ merodeó su primera diana.

Sveindís Jane Jónsdóttir chocó de forma dura con Olga Carmona, la árbitra albanesa Emanuela Rusta dio entonces ley de la ventaja con ambas jugadoras doliéndose en el césped y Pina domó la pelota fuera del área, se perfiló rápidamente y ejecutó un derechazo que ganó vuelo hasta batir a Rúnarsdóttir. A pesar de la incertidumbre, todo valió y subió el 1-0.

La primera en el 52′ fue infructuosa, pidiendo la del FC Barcelona un penalti a la hora de rematar dentro del área. Eso no pasó a mayores, si bien al minuto siguiente se desquitó marcando el 2-0; Mariona Caldentey le bombeó desde lejos un pase, Pina pinchó el esférico, recortó a Gudrún Arnardóttir y a Glódís Viggósdóttir y mandó un derechazo a la escuadra.

Las sustituciones de Bermúdez dosificó a las futbolistas con mayor empaque y además bajó un poco el ritmo del partido, pero igualmente en Rúnarsdóttir el 71′ impidió el gol de Putellas y en el 73′ se lo negó a Vicky. Sin embargo, poco pudo hacer la guardameta islandesa en el 76′ para evitar el 3-0, estrenándose Imade como goleadora con la selección.