Cuándo se juegan, a qué hora empiezan y dónde ver por TV los partidos de la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey

Este miércoles por la noche ya conoceremos a los dos equipos que se enfrentarán en la gran final de la Copa del Rey que se jugará en La Cartuja. El martes le llega el turno al Barcelona y al Atlético de Madrid, donde los colchoneros son los grandes favoritos para avanzar de ronda. Al día siguiente la Real Sociedad defenderá el resultado positivo que se llevó de San Mamés en el derbi vasco contra el Athletic Club.

Enfrentamientos de las semifinales de la Copa del Rey

El sorteo de las semifinales de la Copa del Rey se celebró a principios de febrero en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y las bolitas quisieron que hubiese dos duelos apasionantes. Por un lado, una eliminatoria entre el Atlético de Madrid y el Barcelona, dos de los favoritos a ganar este torneo y que siempre garantizan goles y emoción. Por el otro lado, en el salón Luis Aragonés del cuartel general de la Real Federación Española de Fútbol hubo bastante emoción al conocer que habría derbi vasco entre el Athletic Club y la Real Sociedad en el otro cruce.

Resultados de la ida de las semifinales de la Copa del Rey

Unos días después de dicho sorteo de las semifinales de la Copa del Rey llegaron los partidos de ida. El primero de ellos fue el derbi vasco celebrado en San Mamés que terminó con victoria por 0-1 por parte de la Real Sociedad, por lo que el cuadro txuri-urdin afronta el choque de vuelta en casa con ventaja en el global. Con ventaja, y mucha, llega el Atlético de Madrid al Camp Nou después de pasar por encima del Barcelona y endosarle un 4-0 en el Metropolitano, por lo que los de Hansi Flick van a tener que obrar el milagro para remontar.

Athletic Club 0–1 Real Sociedad. Miércoles 11 de febrero a las 21:00 horas en San Mamés.

Atlético de Madrid 4–0 Barcelona. Jueves 12 de febrero a las 21:00 horas en el Metropolitano.

Cuándo se juegan los partidos de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey

Los aficionados de estos cuatro equipos clasificados para las semifinales de la Copa del Rey han tenido que esperar casi un mes para que se jueguen los encuentros de vuelta y saber si su equipo avanza a la gran final que se jugará en abril en el Estadio de La Cartuja o no. Por delante tenemos dos duelos apasionantes en los que puede ocurrir de todo.

Barcelona – Atlético de Madrid. Martes 3 de marzo a las 21:00 horas en el Camp Nou.

Real Sociedad – Athletic Club. Miércoles 4 de marzo a las 21:00 horas en el Reale Arena.

Cuándo es la final de la Copa del Rey

La RFEF ha confirmado oficialmente la fecha definitiva de la final de la Copa del Rey, ya que hay que recordar que hubo que cambiarla de su fecha inicial por la gran cantidad de eventos que iban a producirse en la ciudad de Sevilla. Los dos equipos que consigan superar las semifinales del torneo se tendrán que ver las caras el sábado 18 de abril a las 21:00 horas en el Estadio de La Cartuja.

Final de la Copa del Rey. Sábado 18 de abril a las 21:00 horas (horario peninsular) . Estadio de La Cartuja (Sevilla).

¿Hay prórroga en las semifinales de la Copa del Rey?

La respuesta es bien sencilla: sí, sí hay prórroga en las semifinales de la Copa del Rey. Si las eliminatorias llegan con el global en tablas se jugará esa media hora extra para ver si alguno es capaz de romper la igualada y si persistiese todo se decidiría en la tanda de penaltis. Hay que recordar que ya los goles fuera de casa ya no valen dobles, por lo que, en este caso, el Athletic tendría que ganar por un gol de diferencia para forzar la cláusula y el Barcelona al Atlético por cuatro tantos.

Dónde ver por televisión en directo las semifinales de la Copa del Rey

En el inicio de la Copa del Rey Movistar+, RTVE o canales autonómicos tuvieron los derechos para emitir diferentes encuentros de esta competición, pero en estas últimas rondas son el canal privado de pago y el ente público nacional los que pueden emitir los partidos de semifinales y la gran final de La Cartuja. Es por ello que estos choques de vuelta de esta fase Barcelona – Atlético de Madrid y Real Sociedad – Athletic Club se podrán ver en directo por televisión mediante estos dos canales.

Todos aquellos aficionados de estos cuatro equipos que quieran ver en directo en streaming y en vivo online el Barcelona – Atlético y Real Sociedad – Athletic de la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey podrán hacerlo a través de las aplicaciones de Movistar+ y RTVE Play. Estas apps se pueden descargar en teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también se puede acceder a las páginas webs de estos medios con un ordenador.

Además, en la web de OKDIARIO vas a encontrar la mejor información sobre todo lo que ocurra en estos encuentros de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Barcelona – Atlético de Madrid y del Real Sociedad – Athletic Club. Una vez terminen los choques también publicaremos las crónicas y las reacciones importantes que se produzcan en el Camp Nou y en el Reale Arena.