Cómo llegar al Estadio de La Cartuja para la final de la Copa del Rey: transportes públicos, aparcamiento…

El Estadio de La Cartuja de Sevilla vuelve a acoger la final de la Copa del Rey. Atlético de Madrid y Real Sociedad lucharán por el título en la edición de 2026 que se disputa este sábado 18 de abril a partir de las 21:00 horas. Los colchoneros buscan su undécima copa, mientras que los donostiarras su cuarto título copero. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre La Cartuja, el estadio que acoge una final de Copa del Rey por octava vez.

Dónde está La Cartuja

El Estadio de La Cartuja está ubicado a las afueras de Sevilla, más concretamente en el municipio de Santiponce, en la Isla de La Cartuja.

Cómo llegar a La Cartuja

Los aficionados del Atlético de Madrid lo tendrán algo más fácil para llegar a Sevilla desde la capital de España. Una de las opciones más fáciles, que no baratas, es coger un AVE. En alrededor de 2 horas y 30, el tren te dejará en la ciudad hispalense. Si prefieres una opción más sencilla, siempre está el coche. Entre ambas ciudades hay una distancia de 534 kilómetros y el viaje es de algo más de 5 horas. Para ahorrar gasolina, un buen truco será juntarse cinco amigos para repartir gastos. Una opción más económica será coger un autobús de la estación de Méndez Álvaro, que te dejará en la capital de Andalucía en seis horas.

Algo más de logística llevará hacer un plan para viajar desde San Sebastián hasta Sevilla. Entre ambas ciudades hay una distancia de 916 kilómetros y por ello una de las mejores opciones es sacar un billete de avión con tiempo de antelación. En una hora y media estarás en la ciudad hispalense. En coche, el trayecto es de casi 9 horas. Entre ambas ciudades no hay conexión de AVE por lo que habría que hacer un trasbordo en Madrid. Alsa sí que tiene ruta para hacer el viaje en autobús que se puede alargar más de 12 horas.

Cómo llegar a La Cartuja en autobús desde el centro de Sevilla

Ubicado en Isla de la Cartuja, el escenario donde se celebrará la final de la Copa del Rey 2026 acogerá a miles de aficionados que llegarán desde todas las partes de la ciudad hispalense. El llegar al Estadio de La Cartuja dependerá de la zona en la que se aloje el hincha, pero las líneas de autobús que más cerca paran del recinto son la C1, C2 y la 2. Además, hay muchas líneas de ambos transportes que nos dejarían cerca y habría que caminar un ratillo, como un cuarto de hora desde las paradas de Estadio Olímpico o Leonardo Da Vinci en Juan Bautista Muñoz o en la F. de Comunicación en Américo Vespucio.

Cómo llegar a La Cartuja en coche privado

Entre el centro de Sevilla y La Cartuja hay un trayecto de poco más de un cuarto de hora cruzando el río Guadalquivir por el Puente de la Barqueta o el Puente del Alamillo. Si estás pensando llegar en vehículo privado, un consejo: no es la mejor decisión.

Casi 60.000 espectadores acudirán a la final de la Copa del Rey entre Atlético y Real Sociedad y esto formará grandes atascos alrededor del estadio, tanto a la llegada como a la salida. Así que una muy buena opción será llegar en transporte público o incluso andando. En una caminata de algo más de 45 minutos podrás salir del estadio y así evitarás atascos.

Dónde aparcar gratis cerca

Al estar ubicado fuera del centro de la ciudad, se puede aparcar de manera gratuita en los exteriores del Estadio de La Cartuja, pero hay que tener en cuenta que asistirán miles de aficionados de ambos equipos que utilizarán el coche para llegar allí, además de los curiosos habitantes locales que quieran acercarse para disfrutar del ambiente.

Al estar concurrido, cabe la posibilidad de que no quede hueco y cerca estará un parking privado ubicado en la calle Leonardo Da Vinci, por lo que suele ser una opción a tener en cuenta para todos aquellos aficionados que lleguen al Estadio de La Cartuja en coche.

Cuánta gente cabe en La Cartuja

El Estadio de La Cartuja tiene capacidad para acoger a 57.619 espectadores, por lo que al haber mucha gente dentro se espera un ambiente brutal en esta final de la Copa del Rey 2024. Por aforo, este campo es el segundo más grande de Andalucía por detrás del Benito Villamarín y es el quinto de todo nuestro país. Sólo los estadios del Real Betis, el Camp Nou, Metropolitano y el Santiago Bernabéu tienen más butacas que en el que se medirán el Athletic Club y el Real Mallorca para pelear por este trofeo.