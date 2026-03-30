Quién es Mikel Oyarzabal: edad, de dónde es, cuántos hijos tiene, cuánto dinero gana en la Real Sociedad…

Mikel Oyarzabal (Eibar, 21 de abril de 1997) es un fijo para Luis de la Fuente y estará en la lista de España para el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El futbolista de la Real Sociedad apunta a ser el delantero titular de una selección española con la que ha marcado en sus últimos cinco enfrentamientos, el último el doblete conseguido ante Serbia en La Cerámica. Con 24 goles en 52 partidos, ya está en el top 10 de goleadores históricos del combinado nacional.

Mikel Oyarzabal se transforma cada vez que viste la camiseta de España y su gol en la final de la Eurocopa 2024 ante Inglaterra ya es historia del fútbol español. El jugador de la Real Sociedad sigue superando registros con el combinado nacional y, con el doblete ante Serbia, ya está dentro de los diez mejores goleadores de la historia de España y está a un tanto de Butragueño y tres de Morientes, dos históricos goleadores.

A base de goles y asistencias, Mikel Oyarzabal está acabando con el debate de quién será el ‘9’ de España en el Mundial. El jugador de la Real Sociedad ha marcado en los últimos cinco partidos que ha disputado con la selección y en total suma 11 goles y seis asistencias en los últimos 10 partidos. Unos números de superestrella para un jugador que ha vuelto al 100% de sus condiciones físicas después de la grave lesión que sufrió hace tres temporadas.

Cuántos años tiene Oyarzabal

Mikel Oyarzabal nació el 21 de abril de 1997 y este mes cumplirá 29 años. A pesar de ser un veterano de guerra, aún no ha llegado a los 30 y todo indica que agotará su carrera en la Real Sociedad, el club de su vida al que llegó en la categoría cadete.

Dónde nació Mikel Oyarzabal

Mikel Oyarzabal nació en Eibar y jugó en las categorías inferiores del equipo armero hasta los 14 años. Después se marchó a la Real Sociedad y el resto es historia: debutó en la temporada 2015-2016 y esta temporada en la undécima en el equipo donostiarra.

Quién es la pareja de Oyarzabal

Mikel Oyarzabal se caracteriza por ser muy celoso de su intimidad y apenas se conocen detalles de su vida privada. Este futbolista es una persona muy normal, de las que ya no quedan, y sigue con su novia de toda la vida, Ainhoa Larrauri.

Cuántos hijos tiene Oyarzabal

El futbolista y Ainhoa Larrauri tienen un hijo en común que nació en 2023 y que se llama Martin. Durante la Eurocopa 2024 fue un aficionado más y acabó sobre el césped ataviado con una camiseta de la selección española.

Cuánto dinero gana Oyarzabal en la Real Sociedad

El capitán está entre los futbolistas mejor pagados de la Real Sociedad. En 2024 renovó su contrato con una cláusula de 75 millones de euros y finaliza su vínculo con el club donostiarra en 2028. Su sueldo está cerca de los 7 millones de euros brutos por temporada, que pueden ser alrededor de cinco millones limpios al año.

Qué ha estudiado Mikel Oyarzabal

Mikel Oyarzabal acabó sus estudios universitarios el pasado 2024 y tiene la carrera de empresariales, que estudió en la Universidad de Deusto.