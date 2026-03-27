De la Fuente: «Oyarzabal lo hace todo bien»

Luis de la Fuente atendió a los medios de comunicación tras la victoria de España frente a Serbia en Villarreal. El combinado nacional ganó con autoridad gracias a los goles de Oyarzabal, que hizo dos dianas, y Víctor Muñoz, que vio portería en su estreno como internacional. El seleccionador, que ha convocado a cuatro porteros, no hizo cambios y Unai Simón jugó lo 90 minutos.

De la Fuente comenzó analizando el papel de Mikel Oyarzabal: «Cuando decís que falta un delantero, yo siempre digo que jugamos con delanteros de diferentes características. Tenemos garantías con todos. Somos unos afortunados. Le conocía por el año 2015. Jugaba de mediapunta o delantero centro en la selección de Gipuzkoa. Todo lo hace bien. Le veo como un gran entrenador en el futuro. Entiende muy bien el fútbol. Es gipuzkoano y español, así que disfrutémoslo. Además, es un gran capitán».

También analizó el debut de Víctor Muñoz: «Tiene una cosa muy buena, que es la humildad. Ha hecho algo muy importante, tanto en lo futbolístico como en la integración. Ha encajado perfectamente. Celebramos que sea así. Es otro que se suma a la causa. Sólo le pido que siga con esa ambición, porque es la única manera de llegar lejos».

De la Fuente habló de los porteros: «No puedo sacarlos de dudas porque yo no las tengo. Tengo total confianza en ellos. La mejor noticia que tenemos es que los cuatro porteros se funden en un abrazo y uno anima a otro. Eso es lo importante. Unai Simón es Unai Simón, pero como Raya y Remiro. Veremos lo que pasa de aquí al martes. La única lástima que tengo es que tengo que dejar a uno fuera. No tengáis impaciencia y disfrutad de estos cuatro porteros, que es un lujo».

«No tengo que reafirmar a Unai. Sería injusto si no valoráramos todos su calidad y categoría. Faltaría más que yo tenga que refrendárselo. Cuando un portero está en este momento hay que respetarle. También contamos con David Raya. Seamos justos. No queremos hacer un debate dependiendo de la moda. Unai es indiscutible. No he cambiado porque son posiciones o puestos especiales», añadió.

Sobre las cualidades y lo que aporta Marcos Llorente, fue claro: «Es un futbolista muy completo. Interpreta y entiende el fútbol muy bien. Es muy disciplinado y lo hace todo bien, a la demanda del puesto que tenga que desempeñar. Ofrece muchísimas cualidades. Nos da muchas opciones, interpreta bien la presión y es un grandísimo futbolista. Suma mucho en el grupo, ya que con su carácter… ya todo el mundo toma el sol como él».

Por otro lado, habló sobre Rodri Hernández: «Es el mejor del mundo en su demarcación. Ya está al nivel que le hizo ser el mejor del mundo. Es la brújula del equipo. Marca los ritmos y el tiempo. Es una suerte contar con un jugador como él. Lo que dice Rodrigo todo el mundo lo sigue».