España es un equipo hecho. Posiblemente, el más hecho del mundo. Ante Serbia la selección de Luis de la Fuente no tuvo ni que acelerar para golear con un solvente y contundente 3-0. Oyarzabal, que es un cañón cerca del área, firmó un doblete en la primera mitad. Luego salió Víctor Muñoz, el canterano madridista que debutaba con La Roja, y logró el tercero en una media hora fulgurante con la que reclamó un puesto entre los elegidos para el Mundial.

Luis de la Fuente dispuso un once imponente con Rodri al timón. La verdad es que tenemos una selección de la leche, así que elegir entre los buenos es como decidirse el jamón y las gambas: no hay fallo posible. Antes del partido el seleccionador había descartado a Joan García, el mejor portero español, que debutará el martes en el estadio que le vio crecer. Y eligió bajo los palos a Unai Simón porque Luis de la Fuente es un tipo de orden, de los que se visten por los pies, y es muy de los suyos.

El once de España para medirse a Serbia, porque Argentina se hizo popó con La Finalísima, era el siguiente: Unai; Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Baena y Oyarzabal. Enfrente la Serbia de Paunovic, que no estará en el Mundial y que ha vivido días mejores, así que era un rival propicio para que el público que casi abarrotaba La Cerámica se diera un buen atracón de fútbol.

Mandona, desatada y descarada, como María Jesús Montero, salió España. Pero con más talento, claro. La tuvo Baena a los cinco minutos tras una buena conexión con Fermín, ese todocampista que se ha ganado el sitio en el once de la selección a puro huevo. Sufría Serbia pertrechada en su área. España hacía ancho el campo con Llorente y Cucurella muy profundos.

Era cuestión de tiempo que cayera el primero. Concretamente, de 15 minutos. Los que tardó Lamine en arrancar desde la derecha. Le dobló Marcos Llorente y Yamal vio la diagonal de Fermín. Su compañero en el Barça abrió hacia el costado contrario, Baena la dejó pasar entre las piernas y por allí, indetectable como siempre, apareció Oyarzabal para cruzarla con virulencia a la izquierda del meta Milinkovic. Pues eso, España se ponía por delante de Serbia.

España da primero

España, que no levanta el pie así vengan curvas, siguió a lo suyo y el poste evitó el gol de Lamine, que iba animándose tras un inicio traslúcido. Los nuestros, que se veían muy superiores, se fueron contagiando del ritmo lento de Serbia. En el 35 a Fermín le anularon un gol porque la pelota, cuando iba directo al área, le tocó en el codo. Reclamaría después un penalti Yamal por una acción en el área que era poca cosa. Por cierto, como no había VAR pues estas jugadas se iban al limbo.

En el 43 Oyarzabal percutió otra vez. El 9 de España que es un 10 y lleva el 21 recogió un balón en la frontal del área tras una jugada larga y cocinada de los nuestros. Nadie le salió, se giró, levantó la cabeza y la puso con dureza y precisión lejos del alcance de Milinkovic. España jugaba a placer con un Rodri protagonista que jugaba liberado, porque todos los serbios iban a la marca de Pedri, que no la había olido en todo el primer tiempo, que concluyó con una agradecida ovación de La Cerámica.

En el entreacto suplió De la Fuente a Pedri y Fermín por Dani Olmo y Fornals. De salida apretó Serbia, que incluso llegó a marcar por obra y gracia de Birmancevic de chilena dentro del área. Sesteaba España, dosificándose como un mozo en sanfermines, mientras que los serbios no le perdían la cara al partido.

En el 61 hizo más cambios Luis de la Fuente. Salieron Oyarzabal y Lamine y entraron Víctor Muñoz y Ferran Torres. No había partido porque España había levantado el pie y Serbia ya no podía. Y así fue hasta que en el 71 Dani Olmo dio un genial pase al desmarque de ruptura de Ferran, que acaba de salir y se marcó un genial taconazo para el desmarque de Víctor Muñoz, que percutió de exterior para marcar un golazo que suponía el 3-0.

Huracán Víctor Muñoz

El Pelirrojo, que juega en Osasuna pero que es del Real Madrid, había revolucionado a España. Tanto que su contagiosa velocidad empezó a hacer trizas a Serbia. De sus botas salió una maravillosa asistencia para Ferran, que se topó con el meta serbio en su intentona de hacer el cuarto. Pino y Zubimendi, por Baena y Rodri, fueron los dos últimos cambios de Luis de la Fuente. Debutaría en las postrimerías del duelo Mosquera, que suplió a Cubarsí en el eje de la defensa.

Aún tuvo tiempo España para lograr el cuarto. Fue otra vez el agitador Víctor Muñoz el que generó una jugada en el área que terminó con una asistencia de Fornals y un remate a bocajarro de Dani Olmo que sacó maravillosamente el meta serbio. Fue la última ocasión de una la selección en un partido plácido y cómodo en el que, sin necesidad de apretar, derrotó con solvencia a una bulliciosa Serbia.