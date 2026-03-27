Joan García, descartado para el partido contra Serbia
Joan García ha sido el jugador descartado por Luis de la Fuente para el amistoso que enfrentará a España y Serbia
El portero del Barceona debutará con la selección española contra Egipto en Cornellá
Unai Simón tiene el primer turno
Joan García ha sido el jugador descartado por Luis de la Fuente para el encuentro amistoso que enfrenta esta noche a España y Serbia en La Cerámica de Villarreal. El seleccionador español tenía que descartar a un jugador para este encuentro, ya que había convocado a 27 futbolistas, y ha decidido que sea el portero del Barcelona, que se estrena en una convocatoria con el combinado nacional absoluto.
El plan de Luis de la Fuente con los porteros en esta ventana de selecciones parece claro. Quiere ver in situ a todos y todos tendrán sus minutos. Ante Serbia, Unai Simón será el titular y Álex Remiro apunta a jugar en el segundo tiempo. Mientras que contra Egipto el próximo martes, David Raya jugará en la que es su casa, Cornellá, al igual que debutará Joan García bajo unos palos que fueron suyos y donde ahora es tremendamente pitado tras su fichaje por el Barcelona.
Dos amistosos mundiales
España disputará este viernes un encuentro amistoso frente a Serbia en el estadio de la Cerámica, en Villarreal, en lo que supondrá una buena piedra de toque para medir sensaciones y ajustar mecanismos con la vista puesta en el Mundial del próximo verano. Será una prueba exigente ante un rival competitivo que obligará a los de Luis de la Fuente a mostrar su mejor versión desde el inicio.
Tras ese primer compromiso, el combinado nacional regresará a la acción el martes con un segundo amistoso frente a Egipto, esta vez en Cornellá, en el RCDE Stadium. Un duelo con un perfil diferente, ante una selección que destaca por su intensidad y velocidad, y que servirá para seguir afinando detalles tanto en lo colectivo como en lo individual. También será este partido especial porque supondrá el regreso del combinado nacional a Cataluña, donde no juega desde 2022.
Dorsales de España
Porteros
1 David Raya
13 Álex Remiro
23 Unai Simón
Defensas
2 Cristhian Mosquera
3 Alejandro Grimaldo
4 Pau Cubarsí
6 Dean Huijsen
12 Pedro Porro
14 Aymeric Laporte
24 Marc Cucurella
5 Marcos Llorente
Centrocampistas
8 Carlos Soler
15 Álex Baena
16 Rodri
17 Pablo Fornals
18 Martin Zubimendi
20 Pedri
21 Mikel Oyarzabal
25 Víctor Muñoz
Delanteros
7 Ferran Torres
9 Borja Iglesias
10 Dani Olmo
11 Yeremy Pino
19 Lamine Yamal
22 Fermín López
26 Ander Barrenetxea