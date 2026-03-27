Joan García, descartado para el partido contra Serbia

Joan García ha sido el jugador descartado por Luis de la Fuente para el encuentro amistoso que enfrenta esta noche a España y Serbia en La Cerámica de Villarreal. El seleccionador español tenía que descartar a un jugador para este encuentro, ya que había convocado a 27 futbolistas, y ha decidido que sea el portero del Barcelona, que se estrena en una convocatoria con el combinado nacional absoluto.

El plan de Luis de la Fuente con los porteros en esta ventana de selecciones parece claro. Quiere ver in situ a todos y todos tendrán sus minutos. Ante Serbia, Unai Simón será el titular y Álex Remiro apunta a jugar en el segundo tiempo. Mientras que contra Egipto el próximo martes, David Raya jugará en la que es su casa, Cornellá, al igual que debutará Joan García bajo unos palos que fueron suyos y donde ahora es tremendamente pitado tras su fichaje por el Barcelona.

Dos amistosos mundiales

España disputará este viernes un encuentro amistoso frente a Serbia en el estadio de la Cerámica, en Villarreal, en lo que supondrá una buena piedra de toque para medir sensaciones y ajustar mecanismos con la vista puesta en el Mundial del próximo verano. Será una prueba exigente ante un rival competitivo que obligará a los de Luis de la Fuente a mostrar su mejor versión desde el inicio.

Tras ese primer compromiso, el combinado nacional regresará a la acción el martes con un segundo amistoso frente a Egipto, esta vez en Cornellá, en el RCDE Stadium. Un duelo con un perfil diferente, ante una selección que destaca por su intensidad y velocidad, y que servirá para seguir afinando detalles tanto en lo colectivo como en lo individual. También será este partido especial porque supondrá el regreso del combinado nacional a Cataluña, donde no juega desde 2022.

Dorsales de España

Porteros

1 David Raya

13 Álex Remiro

23 Unai Simón

Defensas

2 Cristhian Mosquera

3 Alejandro Grimaldo

4 Pau Cubarsí

6 Dean Huijsen

12 Pedro Porro

14 Aymeric Laporte

24 Marc Cucurella

5 Marcos Llorente

Centrocampistas

8 Carlos Soler

15 Álex Baena

16 Rodri

17 Pablo Fornals

18 Martin Zubimendi

20 Pedri

21 Mikel Oyarzabal

25 Víctor Muñoz

Delanteros

7 Ferran Torres

9 Borja Iglesias

10 Dani Olmo

11 Yeremy Pino

19 Lamine Yamal

22 Fermín López

26 Ander Barrenetxea