España-Serbia: test Mundial

España se mide a Serbia en el estadio de La Cerámica (21:00 horas) con un aroma a test clave para el Mundial. Antes de que los hombres de Luis de la Fuente debuten el próximo 15 de junio contra Cabo Verde en Atlanta, jugarán cuatro amistosos. El primero contra el combinado serbio, el próximo martes frente a Egipto y, ya en junio, contra Irak en Riazor y frente a Perú en Puebla, aunque estos dos encuentros se tienen que confirmar.

De la Fuente recupera a tres piezas clave en su esquema: Rodri Hernández, Pedri González y Lamine Yamal, fundamentales para sostener cualquier aspiración de cara al Mundial de 2026. Los tres no coinciden sobre el césped con la selección desde el 0-3 ante Bulgaria del pasado 4 de septiembre, un partido en el que el mediocentro del City partió desde el banquillo.

Rodri, Balón de Oro 2024 y mejor jugador de la Eurocopa de ese mismo año, y Lamine Yamal, en un momento brillante con el Barcelona -nueve goles y tres asistencias en sus últimos once partidos como barcelonista-, no juegan con España desde septiembre de 2025 debido a sus respectivas lesiones. Pedri, por su parte, se perdió la última convocatoria por el mismo motivo.

Foco en la portería

Con las ausencias de Mikel Merino, Fabián Ruiz, Pablo Barrios o Nico Williams, y sin Dani Carvajal ni Robin Le Normand por decisión técnica, la lista es amplia, con 27 futbolistas, entre ellos cuatro porteros. Joan García, que atraviesa un gran momento en el Barcelona, entra en la convocatoria para competir con los tres habituales en las listas del técnico: Unai Simón, David Raya y Álex Remiro. Tres estarán en el Mundial de 2026. Uno será titular. Otro se quedará fuera.

Con paso firme hacia la segunda estrella

España sólo ha perdido tres de sus últimos 37 partidos desde el final del ciclo tras el Mundial de 2026, marcado por la destitución de Luis Enrique Martínez, y el inicio de la etapa de Luis de la Fuente al frente de la selección.

Sólo han conseguido derrotarla Escocia en la clasificación hacia la Eurocopa de 2024, Colombia, en un amistoso celebrado en Londres, y el otro tropiezo correspondiente al empate frente a Portugal al término de los 90 minutos y la prórroga, convertido en derrota en la tanda de penaltis de la última final de la Liga de Naciones. En ese tramo, España ha ganado 30 encuentros y ha empatado cuatro.

El equipo avanza con paso firme hacia el Mundial, con cinco victorias en seis partidos en la presente temporada y un balance de 19 triunfos en sus últimos 22 compromisos entre 2024 y 2025. Entre ellos destaca el 3-0 ante Serbia en la Liga de Naciones, el 15 de octubre de 2024 en Córdoba, antes de volver a medirse ahora al conjunto balcánico, que no estará en el Mundial. Serbia no ha logrado clasificarse ni siquiera para la repesca que se disputa actualmente.

Una Serbia sin Mundial

Velljko Paunovic, hasta el pasado octubre entrenador del Oviedo, dirige ahora a la selección serbia. Ya lo ha hecho en dos partidos, con una derrota por 2-0 contra Inglaterra y una victoria por 2-1 sobre Letonia, mientras compone su equipo, con futbolistas de indudable nivel como Strahija Pavlovic, Aleksandar Stankovic, Sergej Milinkovic Savic, Filip Kostic, Aleksandar Mitrovic, Luka Jovic o los jugadores de la Liga Nemanja Gudelj y Veljko Birmancevic, entre otros convocados.

El técnico sufre las bajas de Dusan Vlahovic, Andrija Zivkoviv y Luka Ilic, que pertenecen al grupo de titulares del entrenador en sus primeros encuentros hasta ahora con la selección serbia, con la que forma su equipo dentro del 4-2-3-1, como también se prevé que hará este viernes frente a España en el estadio de La Cerámica, al que regresan Baena y Yeremy Pino, tras sus respectivas salidas del Villarreal al Atlético de Madrid y al Crystal Palace, respectivamente.

España-Serbia: posibles onces