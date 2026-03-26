Los ‘vampiros’ visitan a la selección española en Las Rozas

La concentración de la selección española en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas ha recibido este jueves la visita de los ‘vampiros’. Cuatro jugadores del combinado nacional se han sometido esta mañana a una sesión de control antidopaje fuera de competición llevada a cabo por la Agencia Estatal Antidopaje (CELAD), en un procedimiento rutinario que forma parte de los protocolos habituales en este tipo de concentraciones internacionales.

España disputará este viernes un encuentro amistoso frente a Serbia en el estadio de la Cerámica, en Villarreal, en lo que supondrá una buena piedra de toque para medir sensaciones y ajustar mecanismos con la vista puesta en el Mundial del próximo verano. Será una prueba exigente ante un rival competitivo que obligará a los de Luis de la Fuente a mostrar su mejor versión desde el inicio.

Tras ese primer compromiso, el combinado nacional regresará a la acción el martes con un segundo amistoso frente a Egipto, esta vez en Cornellá, en el RCDE Stadium. Un duelo con un perfil diferente, ante una selección que destaca por su intensidad y velocidad, y que servirá para seguir afinando detalles tanto en lo colectivo como en lo individual. También será este partido especial porque supondrá el regreso del combinado nacional a Cataluña, donde no juega desde 2022.

España encara así una ventana internacional que, más allá de los resultados, servirá para seguir consolidando el proyecto y dar minutos a jugadores que buscan asentarse en la dinámica de la selección. Uno de los focos está en la portería, donde Luis de la Fuente ha convocado a cuatro guardametas y habrá que ver cómo lo gestiona.