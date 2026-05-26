Oficial: Alexia Putellas se va del Barcelona tras 14 años

Lo que era un secreto a voces ya es oficial. Alexia Putellas dejará el Barcelona a final de temporada. Después de 14 años vistiendo la camiseta azulgrana en el primer equipo, el club ha confirmado este martes mediante un comunicado que la eterna capitana cierra su etapa en el Barça. La centrocampista de Mollet del Vallès se va con dos Balones de Oro y 38 títulos bajo el brazo.

La catalana, de 32 años y que llegó al conjunto culé en el año 2012 procedente del Levante UD, se despedirá del club blaugrana en un acto que tendrá lugar este miércoles a las 11:00 horas en el Spotify Camp Nou. Posteriormente, ese mismo día, disputará su último partido en casa en el estadio Johan Cruyff ante la Real Sociedad, antes de vestir la camiseta azulgrana por última vez en la última jornada de la Liga F el domingo frente al Madrid CFF.

De esta manera, la doble Balón de Oro y capitana del equipo cierra su capítulo en el Barça tras haber disputado 507 partidos, una cifra que la sitúa como la segunda jugadora de la historia con más apariciones con la camiseta del Barça, solo por detrás de Melanie Serrano (516). Además, es la máxima goleadora de la historia, con 232 goles, y ha conseguido un total de 38 títulos vestida de azulgrana: cuatro Champions, diez Ligas, diez Copas de la Reina, seis Supercopas de España y ocho Copas Cataluña.

La centrocampista de Mollet del Vallès es, además, la primera Balón de Oro femenino del club, al ganar dos trofeos consecutivos en los años 2021 y 2022, dos cursos en los que también se llevó el Premio FIFA The Best y el trofeo de la UEFA a Jugadora del Año. Además, con la selección española, Alexia Putellas cuenta con un Mundial y dos Ligas de las Naciones.

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Todo tras una carrera en la que ha tenido que superar graves lesiones que, lejos de apartarla de la élite, han reforzado su leyenda. «No sólo ha vuelto después de cada golpe, sino que lo ha hecho para seguir liderando, seguir siendo decisiva y demostrar que los grandes referentes también se construyen en la adversidad», destacó el club catalán.

«Su trayectoria, por tanto, no es sólo un éxito personal, sino un legado colectivo. Es la prueba de que el Barça Femenino ha crecido de la mano de una capitana irrepetible, una jugadora que ya es, sin lugar a dudas, un icono eterno del club y del fútbol mundial», finalizó.

Alexia se despide del Barça

Tras el anuncio del club, Alexia colgó un vídeo de despedida en sus redes sociales: «Después de todo, ha llegado el momento de reconocer que lo he dado todo por estos colores, con una exigencia y obsesión diaria y constante durante 14 años. No me voy triste, sólo es una etapa que se acaba. Nací culé y moriré culé».

«Recuerdo la primera vez que escuché vuestros gritos. Tenía seis años y era la primera vez que iba al Camp Nou con mi padre. En aquel momento, yo solo veía hombres jugando en el estadio y nunca se me habría ocurrido que allí mismo, algún día, serían más de 90.000 culés los que gritarían mi nombre», dijo.

«Todavía puedo sentir la ilusión de la primera vez que jugué con la camiseta del Barça en las categorías inferiores. Al principio me costó. Después de unos momentos de pruebas y todo esto, me cogieron. Veo como si fuera ahora la cara de orgullo de mi padre diciendo que no se marcharía de este mundo hasta que viera a su hija defender estos colores con el primer equipo», añadió.

La eterna capitana cuenta que perdió a su padre justo antes de fichar por el Barça: «Y ahora parece increíble. Con 18 años y sólo un mes después de mi peor momento familiar, la vida volvió a ponerme al Barça por delante para ser jugadora. Y esta vez del primer equipo. Cuando se dio la oportunidad él ya no estaba, pero… no sé. En mi peor momento siempre diré que el Barça me salvó. Por todo esto siempre estaré en deuda con estos colores».

«Hemos llevado al equipo femenino más lejos de lo que jamás habíamos imaginado. Al principio, ser futbolista ni siquiera estaba reconocido como una profesión. Y ahora solo siento el privilegio de haber formado parte de este cambio», indicó.

«Gracias a cada culé que nos ha acompañado y a cada persona del club que desde detrás nos ha impulsado. Ha sido una transformación preciosa e irrepetible. Catorce temporadas y más de 500 partidos. Con momentos que quedarán para siempre en la memoria del Barça y en mi corazón. No tengo palabras para describir lo que ha sido vivir todo esto junto a todas mis compañeras. Las que abrieron camino y las que hemos llegado después para escribir juntas este legado eterno», manifestó.

En este sentido, mandó un mensaje a sus sucesoras: «A las que venís por detrás, ya sabéis lo que siempre os digo: la presión de llevar esta camiseta es un privilegio. El futuro del equipo es vuestro y os tocará a vosotras seguir haciendo historia en el mejor club del mundo. Después de todo esto, ha llegado el momento de reconocer que lo he dado todo por estos colores. Con una exigencia y una obsesión diaria por mejorar constantemente durante 14 años. Siempre he dicho que esta camiseta no se puede defender a medias. Y yo reconozco que me he vaciado».

«Por eso quería deciros que este miércoles será mi último partido como jugadora del FC Barcelona Femení. He sido y siempre seré una culé más, como vosotros. Por eso no quiero que sea un momento triste. Esto solo es una etapa que termina. Pero, por suerte, nací y moriré culé. Así que nos volveremos a ver. Visca el Barça, siempre y para siempre», confesó.