Iñigo Pérez: «Tenemos que jugar como cuando éramos niños, disfrutarlo y replicarlo»

Iñigo Pérez ha simplificado muy bien lo que quiere del Rayo Vallecano en la final de la Conference League. «Tenemos que ir hacia la sensación de jugar como cuando éramos niños e intentar replicarlo. Es importante que repliquen lo que les ha traído hasta aquí, que no cambien los escenarios. Por mucho que queramos hablar de épica, es un partido de fútbol», ha señalado el entrenador franjirrojo antes del duelo ante el Crystal Palace.

Hablaba hace unos días de que el resultado daba igual, aunque hoy ha cambiado el discurso. Sentado en la sala de prensa del Red Bull Arena de Leipzig, las sensaciones ya cambian: «No nos da igual el resultado. Va a haber cosas a las que no estamos acostumbrados. Pero hay que obviar los focos y aceptar lo que nos venga por el cuerpo, mantener nuestra identidad, competir y ojalá ganar la final».

«Creo que más allá de las comparaciones que haya entre un equipo y otro, debemos representar muy bien al barrio de Vallecas, a nuestra gente y a nuestra afición», ha señalado el técnico al ser preguntado sobre la diferencia presupuestaria y el hecho de medirse a un equipo de la Premier League que, obviamente, tiene más capacidad económica a la hora de confeccionar su plantilla.

Sobre qué tiene que decirle a la afición, Iñigo Pérez ha destacado que siente una «deuda emocional». «El otro día nos dijeron que la deuda estaba saldada pero sientes deuda emocional y, que lo que hagas, sientan orgullo y pueda saciarles. Las colas eternas, los viajes por Europa, no va a ser una excepción en la final… La forma de que puedan decir gracias, es brindarles una forma de movernos», ha apuntado.

Ha señalado que el Crystal Palace, desde el comienzo de la competición, era «el rival soñado». «Cuando chocas contra equipos como el Rayo o el Crystal Palace, que no miran el individuo y sí el colectivo, es muy importante. Cuando eliges un contrincante al principio, la mayoría miramos hacia ellos», ha apuntado.

Apunta el técnico que siente más responsabilidad ahora, antes de jugar la final, que cuando las disputaba siendo futbolista: «Tengo mayor presión que cuando era jugador. Tengo agobio porque ellos puedan recibir información. Ahora el balón lo tienen ellos. Son los que van a notar, sentir y creo que es el momento de los jugadores. Sin duda, el camino para poder levantar el trofeo pasa porque ellos se sientan cómodos y repliquen lo que vienen haciendo estos años».