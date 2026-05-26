Yeremy Pino: «No me dolería menos perder aunque el Rayo sea un equipo español, voy a salir a morder»

Yeremy Pino ha comparecido junto a su entrenador, Oliver Glasner, y su capitán, Henderson, antes de la final de la Conference League que medirá al Crystal Palace contra el Rayo Vallecano. El internacional español se ha pronunciado sobre su convocatoria con España para el Mundial 2026 aunque ha puesto el foco, lógicamente, en el partido de este miércoles, señalando que lo darán «todo» para llevarse la copa. Independientemente de que el Rayo sea un equipo español, el delantero ha destacado que no le «dolería menos perder». «No me gusta perder. Saldré a morder en el campo», ha apuntado.

Aunque avisa, que no será un partido sencillo ante los vallecanos: «Les conozco bien y vienen haciendo las cosas bien. No va a ser fácil. Les he ayudado a darles información sobre cómo juegan algunos compañeros e intentaremos hacer las cosas bien para ganar».

«Los equipos españoles suelen jugar bien y hacer buenas campañas en Europa», ha apuntado Pino. Además, el futbolista ha hablado de lo que supone para él jugar otra final más a nivel continental, tras la que ya disputó ante el Villarreal: «Los nervios a flor de piel. Tengo experiencias en finales y las vivo con los mismos nervios».

«Es un trofeo que mucha gente desprestigia, pero es muy importante para el club y personalmente. Vamos a ir a por ello», ha señalado el actual delantero del Crystal Palace al ser preguntado sobre esta final de la Conference League, en la que se enfrentará al Rayo.

«No. Me dolería igual aunque sea un equipo español. No me gusta perder. Saldré a morder en el campo», ha asegurado. También ha hablado sobre su reciente convocatoria con la Selección de cara al Mundial: «Ya sabes lo que significa para uno defender a tu país en el Mundial. Ya queda un último partido y vamos a darlo todo para llevarnos la copa a casa».