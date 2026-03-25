Así es Yéremy Pino: edad, en qué equipo juega, cuánto cobra, quién es su novia…

Yéremy Pino, gracias a su trabajo, esfuerzo y cualidades sobre un terreno de fútbol, se ha convertido en uno de los jugadores indiscutibles para sus entrenadores y, en este caso, para Luis de la Fuente. El seleccionador lo ha incluido de nuevo en su última lista de convocados de España de cara a los amistosos frente a Serbia y Egipto que se jugarán a modo de preparación para la Copa del Mundo 2026, que se disputará el próximo verano del 11 de junio al 19 de julio.

Este pasado martes, los internacionales volvieron a ponerse la indumentaria del combinado español y saltaron al césped de la Ciudad Deportiva de Las Rozas, donde se pudo ver y observar lógicamente a Yeremy Pino junto al resto de sus compañeros disfrutando de la primera sesión de entrenamientos.

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De dónde es y cuántos años tiene Yeremi Pino

Yéremy Jesus Pino santos nació el pasado 20 de octubre del 2002 (23 años) en Las Palmas de Gran Canaria. Desde muy temprana edad, el jugador fue de los principales protagonistas de la cantera del conjunto canario. Tal era su evolución que el Villarreal puso sus ojos en él y lo incorporó a su disciplina en categoría cadete. A partir de ahí, su ascenso fue brutal y se consiguió debutar con el primer equipo en la 2020-21, concretamente en un choque de Europa League frente Sivasspor (5-3). El futbolista español logró ser partícipe y pieza fundamental del submarino amarillo y la pasada temporada dio el salto a la Premier League.

En qué equipos ha jugado Yéremy Pino

Tal y como hemos destacado líneas atrás, Yéremy Pino arrancó su andadura como futbolista profesional en su tierra, en Gran Canaria, concretamente en el fútbol base de la UD Las Palmas. En el verano del 2017, el conjunto canario decidió traspasarlo a la Roda, donde estaría dos temporadas, momento donde el Villarreal se hizo con sus servicios para incorporarlo al equipo cadete. A base de lucha, esfuerzo y sacrificio, el español consiguió escalar hasta el primer equipo e incluso fue una gran pieza para conquistar la UEFA Europa League en 2021. Tras cinco temporadas en la comunidad valenciana, Pino ficha por el Crystal Palace inglés, que lo convence con un impresionante salario anual y con el abono de traspaso al Villarreal de 30 millones de euros.

Cuánto cobra Yeremy Pino

Yéremy Pino, actualmente, se posiciona en el Crytal Palace dentro del top-10 jugadores que más salario cobra de la plantilla. Concretamente, el canario, según los datos mostrados por el portal especializado Apology, percibe al año algo más de 3 millones de euros limpios por parte del conjunto inglés, solo por detrás de algunos futbolistas y estrellas del Palace, como, por ejemplo, Larsson, que lidera la tabla con 6.2 millones; Brennan Johnson, con 5,7; o Daichi Kamada, con 5,4, entre otros.

Quién es su pareja

Yéremy Pino, actualmente, no tiene pareja sentimental después de romper su relación con Elena Adsuara, influencer y participante en una de las ediciones de ‘La Isla de las Tentaciones’. Durante cierto tiempo, ambos habían compartido hecho oficial su relación e incluso habían compartido varias fotografías y post en sus perfiles oficiales de redes sociales, pero todo se rompió con el paso del tiempo y, a día de hoy, Elena mantiene una relación con otro futbolista, Roberto Fernández, del RCD Espanyol.