Havertz adelanta al Arsenal en la final de la Champions ¡con un gol a los cinco minutos!

Kai Havertz adelantó al Arsenal en la gran final de la Champions League 2026 que se disputa en Budapest. El conjunto inglés se puso con el 0-1 ante el PSG en el marcador muy pronto, con un gol en el minuto 5, obra de Havertz, que tras una gran carrera entró en el área y con un buen remate escorado marcó este primer gol de la final de la Champions.

La final de la Champions no pudo empezar mejor para el Arsenal, que se encontró con un error defensivo del PSG. El club inglés sorprendió a los franceses aprovechando un rechace y llevándose el balón Havertz, que se puso a correr hasta entrar en el área. Tuvo un buen disparo para hacer este primer gol del club inglés, aunque el portero del PSG, Safonov, pudo hacer más.

⚽ 𝗠𝗮́𝘀 𝗿𝗮́𝗽𝗶𝗱𝗼 que nadie. Havertz hace el primer tanto de la #UCLFinal para el Arsenal.#LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/Ts4hIruQd3 — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) May 30, 2026

Arsenal y PSG se miden en la gran final de la Champions que se disputa en el estadio Puskas Arena de Budapest. Los de Londres buscan su primer título de Champions de toda su historia, en la que es su segunda final (la primera fue hace 20 años, en 2026). Por su parte, los de París buscan hacer lo que sólo consiguió el Real Madrid: repetir título de Champions, ya que ganaron el año pasado esta competición.

Hay que destacar que, por primera vez, la final de la Champions, que juegan PSG y Arsenal, ha empezado a las 18:00 horas (una menos en las Islas Canarias) y no a las 21:00, como venía siendo en los últimos años. La UEFA justificó esta modificación horaria asegurando que busca mejorar la experiencia global de la final para aficionados, clubes y ciudades anfitrionas; que en este último caso se trata de Budapest, capital de Hungría.