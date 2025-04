¿De dónde es el Arsenal y por qué se llama así?

El Real Madrid intentará vivir otra noche mágica en el Santiago Bernabéu y, para volver a ocupar un sitio en los libros de historia, tendrá que conseguir una remontada épica ante el Arsenal. Este miércoles 16 de abril a partir de las 21.00 horas, el rey de la Champions League tiene la ardua afrenta de remontar tres goles al conjunto inglés para estar en las semifinales de la máxima competición europea. Enfrente estará uno de los equipos con más solera de Inglaterra que busca su primera Copa de Europa.

El Real Madrid lo tiene difícil, pero la historia del club blanco nos ha enseñado que no hay nada imposible. Y más en el Bernabéu. El equipo de Carlo Ancelotti tiene que darle la vuelta al 3-0 conseguido por el Arsenal hace una semana en el Emirates, donde los de Arteta fueron superiores a un conjunto blanco que dejó una de las peores imágenes de la temporada. Ocho días después y después de espiar los pecados, ahora cuerpo técnico, jugadores y afición confían en una remontada que es posible.

Para igualar la eliminatoria, el Real Madrid tendrá que irse al final del tiempo reglamentario con tres goles de diferencia, ya sea un 3-0 como en el partido de ida o un 4-1 en caso de que los ingleses logren batir a Courtois. Después, ya sea en la prórroga con un gol épico o en la tanda de penaltis, como ocurrió contra el Atlético de Madrid, los de Carlo Ancelotti tendrán que darle la vuelta al partido para llegar a semifinales.

No lo tendrá fácil el Real Madrid ante un Arsenal de Mikel Arteta que es uno de los equipos mejor entrenados del mundo. A pesar de que este año no han podido competir con la Premier League tras dos de enfrentarse de tú a tú al Manchester City, el equipo de Londres es un bloque que funciona como un acordeón y en el partido de ida no se resintió de las bajas con las que cuenta en la delantera o la reciente lesión de Gabriel Magalhães.

Origen e historia del Arsenal

El Real Madrid se enfrentará a un Arsenal que, a pesar de no haber levantado nunca una Champions League, es uno de los equipos con más solera y más laureado de Inglaterra. El Arsenal como hoy lo conocemos fue fundado en 1886 por los empleados de Royal Arsenal, una fábrica de armamento con sede en la ciudad metropolitana de Woolwich, ubicada en el sudeste de Londres. El primer nombre que recibió el club fue Dial Square y jugó sus primeros años en el estado Manor Ground ubicado en el distrito de Plumstead.

Dos años más tarde, en 1888, el equipo tomó el nombre de la fábrica de armamento Royal Arsenal, y en su primer escudo ya podemos encontrar tres cañones apuntando al norte de Londres. Curiosamente, a esta zona de la ciudad se marcharon en 1913 para jugar sus partidos en el Arsenal Stadium, que popularmente fue conocido como Highbury. Ahí jugaron hasta el año 2006. Con la llegada al nuevo estadio, el club cambió su nombre: pasó de llamarse The Woolwich Arsenal Football Club a The Arsenal Football Club.

Tras la Primera Guerra Mundial, el Arsenal vivió sus primeros años de gloria gracias a la aparición de Herbert Chapman, una de las figuras más trascendentes de la historia del club. De su mano llegaron los primeros títulos y los años de bonanza deportiva y económica. Por ello, en Inglaterra pasó a ser llamado el equipo del «Banco de Inglaterra». En 1933, de la mano de Champman, adquirió su denominación actual: Arsenal Football Club.

Tras la muerte repentina del entrenador inglés y la llegada de la Segunda Guerra Mundial, el Arsenal cayó a la mitad de la tabla de Inglaterra. Todo hasta su resurgir en comienzos de los 70, fecha en la que se convirtió en el primer equipo del siglo XX en ganar un doblete. A partir de ahí, el Arsenal se convirtió en uno de los clubes más grandes de Inglaterra y esto se potenció a partir de los años 90, la mejor época de la historia del club con Arsène Wenger en el banquillo y Thierry Henry en el campo. Al Arsenal de «Los invencibles» sólo le faltó una Champions League.

Desde que varios trabajadores de una fábrica de armamento pidieron camisetas rojas al Nottingham Forest porque no tenían equipación para su nuevo club, el Arsenal ha ganado 47 títulos nacionales: 13 Premier League, 14 FA Cup, 2 Copa de la Liga y 17 Community Shield. A nivel internacional, sólo ha ganado una Recopa en 1994 y tiene la cuenta pendiente de la Champions League, que tocó con los dedos en la final de 2006 disputada ante el Barcelona.