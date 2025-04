Lo que era un secreto a voces por fin se ha confirmado. El Real Madrid C.F. ha anunciado que los conciertos de Aitana programados para los días 27 y 28 de junio en el Estado Santiago Bernabéu no van a poder llevarse a cabo. Por lo tanto, la artista natural de Sant Climent de Llobregat y su equipo se han visto obligados a tomar una decisión al respecto, ya que tenían que reubicar ambas fechas a la mayor brevedad posible. Así pues, minutos después de que se emitiera el comunicado por parte del Real Madrid C.F., la cantante publicó un vídeo en sus redes sociales donde se sinceraba con sus seguidores sobre lo ocurrido. Y no solo eso, sino también lo complicado que ha sido para todo su equipo tomar una decisión tan compleja. Por si fuera poco, también dio a conocer las dos nuevas fechas confirmadas y, por ende, el nuevo recinto que albergará estos conciertos tan esperados.

Así pues, Aitana se subirá al escenario del Riyadh Air Metropolitano, estadio del Atlético de Madrid, los días 30 y 31 de julio. Por lo tanto, lo hará poco más de un mes después de lo que estaba previsto. Con este nuevo calendario, Aitana pasará primero por Barcelona, donde actuará el 19 de julio en el mítico Estadi Olímpic Lluís Companys y, con posterioridad, lo hará en Madrid, en las nuevas fechas confirmadas tras la cancelación de sus conciertos en el Estadio Santiago Bernabéu. A pesar de que ella aseguró que todo iba a seguir adelante, no le ha quedado más remedio que hacer lo mismo que su compañera y amiga Lola Índigo. Recordemos que la granadina, hace tan solo unas semanas, también se vio obligada a hacer el mismo cambio de recinto. Eso sí, Lola Índigo pudo mantener el día de su concierto.

Aitana, por su parte, no ha corrido con la misma suerte, puesto que el 28 de junio de este año tendrá lugar el concierto de Imagine Dragons en el estadio del Atlético de Madrid. Por lo tanto, era inviable mantener la fecha de ambas citas, por lo que se han visto obligado a posponerlo a más de un mes después.

Consciente de que esta decisión ha podido generar malestar entre sus seguidores, la catalana ha querido dar la cara con la publicación de un vídeo para dar las explicaciones pertinentes: «Es inviable hacer los conciertos», comentó, alegando que, a pesar de que ella y su equipo «lo han intentado hasta el final», pero no lo han logrado.

«No sabéis lo que me he desvivido cada día desde que pasó todo, pero hay cosas que no están en mi mano», reconoció, visiblemente afectada por la noticia. «Vengo con una solución», comenzó diciendo, antes de confirmar las dos nuevas fechas. Además, confesó que su ideal inicial era hacer un solo concierto, ya que es realmente complicado llenar dos estadios de nuevo: «Y más después de todos los cambios y de lo que ha pasado».

Aun así, se negaba en rotundo a que nadie se quedase fuera: «No sé cuántas personas del Bernabéu quieren ir a ver el show, pero prefiero jugármela», aseguró. Lejos de que todo quede ahí, Aitana fue más allá: «He llorado mucho y lo he sufrido mucho durante un año». Aun así, deja algo claro a sus fans: «Prometo dejarme la piel y el corazón para que sea inolvidable». La información sobre reubicación de entradas y devoluciones ya está disponible en la página web de Aitana.