Parece Santorini pero está en España: la increíble cala escondida con casas blancas y aguas turquesas

Está en España, pero parece Santorini

La increíble cala escondida con casas blancas y aguas turquesas

Esta cala escondida con casas blancas y aguas turquesas nos está esperando en Alicante. Un pequeño paraíso que se parece a un Santorini que recibe cada año más y más visitantes, por lo que, habrá llegado ese momento para apostar por un plus de buenas sensaciones. Si te encanta la playa y quieres descubrir un pueblo pesquero de esos de postal, esta cala es el punto del planeta que debes descubrir.

Tal y como se presenta esta cala en su página web: «La Cala Portitxol de Jávea es una joya escondida en la costa norte de la provincia de Alicante, en Javea.Esta cala, en particular, es un refugio natural que ofrece a sus visitantes una experiencia única de conexión con la naturaleza. Sus aguas cristalinas son ideales para el buceo y el snorkel, permitiendo descubrir la rica biodiversidad marina que habita en sus fondos. Además, la Cala Portitxol está rodeada de formaciones rocosas y vegetación típica del Mediterráneo, creando un paisaje que invita al descanso y la relajación».

Siguiendo con la misma explicación: «Rodeada de acantilados y vegetación autóctona, la cala se presenta como un escenario perfecto para los amantes de la naturaleza y aquellos que buscan un espacio íntimo lejos de las multitudes. Sus aguas tranquilas y cristalinas son un imán para los aficionados al snorkel, que se sumergen para explorar su rica fauna y flora submarina. La suave brisa marina y el sonido de las olas crean una atmósfera relajante, ideal para desconectar y recargar energías. Además, su ubicación estratégica ofrece espectaculares vistas panorámicas del horizonte marino, convirtiéndola en el lugar ideal para disfrutar de inolvidables puestas de sol. Si buscas un trocito de paraíso en la tierra, la Cala Portitxol te espera con sus brazos abiertos. ¡Ven y déjate seducir por su encanto natural!».

Para llegar hasta este paraíso hay que estar preparado para hacer un recorrido muy especial: «La Isla de Portitxol, situada a un tiro de piedra de la vibrante Jávea, es un testimonio viviente de las civilizaciones que alguna vez habitaron esta región del Mediterráneo. Aunque hoy en día es un refugio tranquilo y natural, la isla ha sido testigo de innumerables historias y eventos a lo largo de los siglos. Los primeros indicios de asentamientos en la Isla de Portitxol datan de la época romana. Se han encontrado restos de cerámicas y utensilios que sugieren que la isla no solo era un lugar de paso, sino que tenía una función específica, posiblemente relacionada con la pesca o como punto estratégico de vigilancia. Estos vestigios romanos nos hablan de una época en la que el Mediterráneo estaba repleto de barcos y comerciantes, y Portitxol jugaba un papel en esa red de conexiones marítimas. Pero la historia de la isla no se detiene ahí. A lo largo de los siglos, ha sido un refugio para pescadores, un punto de encuentro para comerciantes y, según cuentan las leyendas locales, un escondite para piratas que acechaban la costa valenciana. Las rocas y cuevas de la isla podrían haber servido como escondites perfectos para aquellos que buscaban refugio o planeaban ataques sorpresa a las poblaciones cercanas. Además, la isla ha sido objeto de diversas investigaciones arqueológicas que buscan descifrar más sobre su pasado. Cada excavación revela nuevos secretos y añade capas a la rica tapezca de historias que Portitxol ha acumulado con el tiempo. Hoy en día, aunque la isla es principalmente un destino turístico y de recreo, es imposible no sentir la resonancia de su pasado al visitarla. Cada rincón, cada piedra y cada ola que golpea sus costas nos recuerda que la Isla de Portitxol es mucho más que un simple destino: es un viaje a través del tiempo, un puente entre el pasado y el presente».