La Península Ibérica va a cambiar para siempre y los científicos lo han confirmado: el fenómeno afecta a España y Portugal

Tal y como nos explican los expertos de Science Direct: «los modelos espaciales precisos de placas tectónicas y terranos geológicos son importantes para analizar e interpretar una amplia variedad de datos geocientíficos y desarrollar modelos compositivos y físicos de la litosfera. Presentamos una compilación global de límites de placas activas y provincias geológicas en un formato de archivo de forma con atributos interpretativos (por ejemplo, tipo de corteza, tipo de placa, tipo de provincia, última orogenesia). Los límites iniciales de la placa y la provincia se construyen a partir de una combinación de modelos globales y regionales publicados que refinamos utilizando una variedad de restricciones geocientíficas que incluyen, entre otras, movimientos GPS relativos, terremotos, fallas mapeadas, características de campo potenciales y geocronología. Estos nuevos modelos de placas muestran una correlación mejorada con los terremotos y ocurrencias de volcanes observados dentro de las zonas de deformación y microplacas, en comparación con los modelos existentes, capturando el 73 y el 80 % de estos criterios, respectivamente. Las zonas de deformación y las microplacas solo representan el 16 % de la superficie de la Tierra. Estimamos que el 57,5 % de la superficie de la Tierra está cubierta por la corteza oceánica, lo que es un ligero aumento en relación con el modelo de edad del fondo marino más reciente. El modelo de las últimas orogenias concuerda bien con los picos en los datos de geocronología sumados a nivel mundial. Hay margen de mejora en futuras ediciones de nuestro modelo global de placas y provincias geológicas donde las cuencas, el hielo o la falta de fidelidad de los datos geológicos ocultan la geología del lecho rocoso, particularmente en el cinturón orogénico del este de Asia Central, gran parte de África, la Antártida oriental y el este de Australia».

Siguiendo con la misma explicación: «Además, algunos tipos de provincias (orógenos, escudos y cratones que están homogeneizados dentro de nuestro esquema global) probablemente se puedan dividir en terranos más pequeños con atributos geodinámicos más precisos. A pesar de algunas de estas deficiencias, los mapas digitales presentados aquí forman un estándar de datos autoconsistente para agregar metadatos espaciales a las bases de datos geocientíficas. La base de datos está disponible en GitHub, donde la comunidad de geociencias puede proporcionar actualizaciones para mejorar los modelos y su contemporaneidad a medida que se adquieren nuevos conocimientos. Los archivos también se publican en formatos adecuados para su uso en Herramientas de Mapeo Genérico y GoogleEarth».