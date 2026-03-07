Cielos nublados y chubascos en Andalucía: AEMET prevé cambios en el tiempo hoy

Cielos muy nubosos y chubascos ocasionales marcan el tiempo en el conjunto del territorio andaluz este 7 de marzo de 2026. Las precipitaciones serán más intensas en las sierras, donde la cota de nieve se situará en torno a los 1200 metros. Las temperaturas mínimas se mantendrán estables, mientras que las máximas ascenderán en gran parte de la región, con heladas débiles en las sierras orientales y vientos flojos de componente oeste, además de un poniente moderado en el litoral mediterráneo y el Estrecho.

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 7 de marzo

Cielo nublado con posibilidad de lluvia en Sevilla

El cielo de Sevilla se despereza lento esta mañana, con una ligera bruma que podría dar paso a algunas gotas en el transcurso del día. La temperatura mínima ronda los 8 grados, mientras que la sensación térmica se siente un poco más fresca, alcanzando los 9. A medida que el sol asome a las 07:47, la humedad, que se siente bastante cargada, podría hacer que el ambiente resulte pesado para algunos.

Ya por la tarde, el cielo se tornará más nublado y aunque hay margen para chubascos, la probabilidad de lluvia se concentra en la tarde-noche. La temperatura máxima alcanzará los 19 grados y la sensación térmica se mantendrá en un nivel similar. Con el viento en calma, la jornada se desarrollará sin sobresaltos, permitiendo disfrutar de las horas de luz hasta la puesta del sol a las 19:23.

Córdoba: nubes y lluvia a la vista

Las nubes se agrupan en el horizonte, presagiando un día de inestabilidad en Córdoba. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 7 grados y un cielo parcialmente cubierto, mientras la humedad se siente en el aire. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se intensifica, alcanzando un 90% en la tarde-noche, lo que sugiere que el paraguas será un compañero indispensable.

La transición entre la mañana y la tarde será notable, con un descenso térmico que llevará la sensación a un máximo de 17 grados y una mínima de 6. El viento, aunque suave al inicio, podría intensificarse con ráfagas de hasta 65 km/h, añadiendo un toque de agitación al ambiente. Con estas condiciones, es recomendable no olvidar la bufanda y estar preparados para un chaparrón.

En Huelva, cielo variable y ambiente templado

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo que alternará momentos de nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 18 grados, ofreciendo un ambiente templado. Aunque hay una leve posibilidad de lluvia por la tarde, el viento será casi imperceptible, lo que permitirá disfrutar de un día sin grandes sobresaltos.

Es un momento ideal para pasear por la ciudad o realizar actividades al aire libre, aprovechando la suavidad del tiempo. Un café en una terraza o un paseo por el parque pueden ser planes perfectos para disfrutar de esta jornada tranquila.

Ambiente variable con posibilidad de lluvia en Cádiz

El día amanece en Cádiz con un ambiente fresco y húmedo, donde la temperatura mínima se sitúa en 12°C y la sensación térmica puede descender hasta los 13°C. A medida que avanza la mañana, el cielo estará parcialmente nublado, con una probabilidad de lluvia del 25% hasta el mediodía. La brisa del viento, que sopla del oeste a una velocidad de 10 km/h, aportará un ligero alivio a la humedad que alcanzará el 90%.

Por la tarde, la situación se tornará más inestable, con un aumento en la probabilidad de lluvia hasta el 40% y temperaturas que alcanzarán un máximo de 16°C. El cielo se mantendrá parcialmente nublado y aunque no se esperan ráfagas fuertes, el ambiente seguirá siendo pesado. Con 11 horas y 37 minutos de luz, será un día variable que invitará a estar preparado para cualquier eventualidad.

Jaén: cielos cubiertos y probabilidad de lluvia

La mañana en Jaén se presenta con cielos cubiertos y una sensación de frescura, con temperaturas que rondan los 9 grados. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se intensifica, especialmente por la tarde, donde se espera un ambiente más húmedo y temperaturas que apenas alcanzarán los 14 grados. Es recomendable llevar un paraguas y optar por ropa ligera pero abrigada, ya que la sensación térmica podría descender.

Chubascos intermitentes y viento moderado en Málaga

Las primeras horas traen un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 10 grados y un cielo parcialmente nublado. A medida que avanza la jornada, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 17 grados, pero no sin antes dejar caer algunos chubascos intermitentes desde media mañana, que se intensificarán en la tarde-noche.

Con una probabilidad de lluvia del 85% en las horas vespertinas, es recomendable llevar paraguas si se planea salir. Además, el viento soplará de forma moderada, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h, lo que podría acentuar la sensación térmica.

Granada: cielos nublados y probabilidad de lluvia

La mañana en Granada se presenta con cielos nublados y una sensación térmica fresca, con temperaturas que rondan los 6 grados. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia aumenta, especialmente de madrugada a mediodía, lo que sugiere que es mejor llevar un paraguas si se planea salir. Por la tarde, el tiempo se mantendrá similar, con temperaturas que alcanzarán los 11 grados, así que una chaqueta ligera será ideal para disfrutar de un paseo.

Almería: cielo despejado y posibles lluvias

Las primeras horas traen un cielo despejado y fresco, con temperaturas que rondan los 10°C. A medida que avanza la mañana, el mercurio irá ascendiendo hasta alcanzar los 17°C, aunque la tarde podría traer algunas nubes y una probabilidad del 35% de lluvias intermitentes.

Con el viento soplando del sur a 10 km/h, se recomienda llevar un abrigo ligero por la mañana, pero no olvides un paraguas para la tarde, ya que podrían presentarse precipitaciones puntuales. La humedad variará entre el 45% y el 90%, lo que acentuará la sensación térmica.