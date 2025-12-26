Igualdad amenaza con quitar 17 millones a las mujeres maltratadas de Madrid para dañar a Ayuso

La ministra de igualdad, Ana Redondo, ha amenazado este viernes a la Comunidad de Madrid con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2025 por, en su consideración, «no justificar los fondos de 2024». Desde el gobierno regional niegan estas acusaciones y afirman a OKDIARIO que «Madrid siempre ha justificado la financiacióndel Pacto de Estado de la misma manera y con aval de la Intervención General».

«Sánchez quiere dañar a Madrid y lo hace, una vez más, usando a los vulnerables», rebaten. Desde la Comunidad de Madrid señalan que «Sánchez vuelve a poner en riesgo a las mujeres víctimas» y reprochan la «bajeza moral» del Gobierno «que no se cura ni en Navidad».

Redondo ha hecho estas declaraciones en un vídeo grabado, en el que ha acusado directamente a Ayuso de «traicionar a las mujeres».

«En este momento estamos hablando de que Madrid no justifica los recursos del Pacto de Estado de 2024 y eso puede hacer que pierda nada más y nada menos que 17.085.000 euros de este año 2025», ha asegurado la ministra, acusando a la Comunidad de Madrid de «incumplir y desobedecer sistemáticamente la ley».

«Por lo tanto, muy preocupadas por la situación de Madrid. Creo que hay que decirle claramente a Ayuso que está traicionando la voluntad popular, que está traicionando a las mujeres y a la sociedad madrileña», ha subrayado.

De las 461 medidas incluidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, renovado el 26 de febrero, se ha iniciado la ejecución de un total de 235 medidas, lo que supone un porcentaje de ejecución del 51%, según los datos proporcionados por los ministerios con iniciativas asignadas en dicho plan.

En esta línea, el Ministerio de Igualdad tiene competencia en 347 medidas. En concreto, es corresponsable de 211, responsable exclusivo de 56 y partícipe en otras 80. De las 211, se han puesto en marcha 113 a lo largo de este año, lo que supone un 54% de ejecución. El importe destinado al cumplimiento del acuerdo por parte de este ministerio asciende a más de 53 millones de euros.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (DGVG) y el Instituto de las Mujeres (IM) son los principales responsables de la ejecución de estas medidas. A la primera le competen 159 de forma exclusiva, de las cuales ya ha arrancado 90 y otras ocho de las 21 cuya responsabilidad comparte con el Instituto, que es responsable exclusivo de nueve medidas, tres de ellas lanzadas durante 2025.

El gasto total vinculado a la ejecución de las medidas del renovado Pacto de Estado contra la Violencia de Género por parte de la Administración General del Estado (AGE) ha sido de más de 82 millones de euros en 2025, a los que hay que sumar los 200 transferidos a otras administraciones, 160 millones a las comunidades autónomas y 40 destinados a las entidades locales, para la ejecución del Pacto de Estado renovado.

(En ampliación)