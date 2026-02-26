Trump recibe en la Casa Blanca al equipo olímpico de hockey con hamburguesas del McDonald’s

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este martes en la Casa Blanca al equipo masculino de hockey sobre hielo, ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno, con una comida en la Casa Blanca en la que el mandatario sirvió a los jugadores menús del McDonald’s para comer.

Trump presentó durante su discurso sobre el Estado de la Unión. «Nuestro país está ganando de nuevo. De hecho, estamos ganando tanto que no sabemos qué hacer. La gente me pide: ‘Por favor, por favor, por favor, señor presidente, estamos ganando demasiado. Ya no podemos más. No estamos acostumbrados a ganar en nuestro país. Hasta que llegó usted, siempre perdíamos, pero ahora, estamos ganando demasiado. Para demostrarlo, aquí con nosotros esta noche hay un grupo de ganadores que acaba de enorgullecer a toda la nación: el equipo masculino de hockey olímpico que ganó la medalla de oro», señaló el presidente.

Tras presentarlos en el Congreso, el magante llevó al equipo a la Casa Blanca, donde les sirvió hamburguesas dobles con queso. Ese momento se ha viralizado en las redes sociales, donde los internautas no han tardado en hacer comentarios mofándose de la situación.

«Les está dando el menú de seis dólares, jajajaja» o «No puedo imaginar nada más americano que el equipo olímpico estadounidense de hockey masculino comiendo hamburguesas con queso de McDonald’s en la Casa Blanca con Donald Trump» son algunos de los comentarios hechos en las redes sociales.

I can’t imagine anything more American

than the Olympic American Men’s Hockey team

eating McDonalds cheeseburgers

in the White House

with Donald Trump. pic.twitter.com/h05nboY3LC — Populo Iratus (@astronomy89) February 25, 2026

No es la primera vez que ocurre

Esta no es la primera vez que Trump invita a un equipo deportivo a un McDonald’s, ya que en 2019 Trump atendió al equipo de fútbol americano Clemson Tigers cuando ganaron el campeonato nacional de fútbol americano universitario.

Las fotos del banquete mostraban una variedad de 300 hamburguesas Big Macs y Cuartos de libra, junto con recipientes plateados llenos de diversas salsas, todas envueltas individualmente para minimizar el desperdicio.

El presidente argumentó que al equipo le gustaría la comida rápida: «Tenemos gente muy corpulenta a la que le gusta comer. Así que creo que nos vamos a divertir un poco».