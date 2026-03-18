El Barcelona le endosa una paliza de época al Newcastle y ya está en cuartos de Champions

El Barcelona le endosó una paliza de época e histórica al Newcastle para avanzar a cuartos de final por la puerta grande. Un 7-2 que coloca al equipo de Hansi Flick entre los favoritos a ganar la Champions League tras meterle un gran baño al equipo inglés. Un doblete de Elanga puso contra las cuerdas al Barça en la primera parte, pero en la segunda el equipo culé fue muy superior marcando cuatro goles más, tres de ellos en 15 minutos.

Raphinha y Lewandowski, con dos goles cada uno, lideraron la remontada del Barcelona con el resto de tantos de Lamine Yamal, de penalti, Fermín López y Marc Bernal. Un baño de época en la Champions que clasifica al equipo culé para los cuartos de final.

El Barcelona volvió a disputar una eliminatoria de Champions League en el Camp Nou con público siete años después. Recibió al Newcastle tras el empate de la ida en un horario nada habitual para el equipo culé, las 18:45. Hansi Flick recuperó a Eric García en el lateral derecho y alineó a su tridente de lujo en ataque: Lamine Yamal, Raphinha y Lewandowski.

Salió muy valiente el Newcastle en los primeros minutos de partido con un par de llegadas peligrosas en los primeros dos minutos y con un remate flojo a las manos de Joan García.

Raphinha adelanta al Barça y Elanga lo empata

Le duró muy poco el arreón inicial al Newcastle. Apenas seis minutos. Eso es lo que tardó el Barcelona en marcar el 1-0 en el Camp Nou. Raphinha recibió dentro del área tras un pase de Fermín después de un resbalón torpe de un defensor inglés. El brasileño, a placer, no perdonó el primero de la noche.

Dos minutos después, Ramsdale tuvo que salir del área para robarle una pelota a Fermín López. Eran los mejores minutos del Barça, pero también le duraron muy poco. El Newcastle tenía muy bien estudiada la manera de hacerle daño al equipo culé. Y en el minuto 14 la aplicó a la perfección.

Elanga puso el 1-1 antes de llegar al primer cuarto de hora tras un centro brillante de Hall aprovechando un desajuste defensivo del Barcelona tremendo. Eric García, resistiéndose ya de unas molestias físicas, estaba muy fuera de su zona. Hall le ganó la partida y los centrales hicieron un balance pésimo. Eso dejó a Elanga solo ante Joan y no perdonó.

Un partido loco: Bernal marca el 2-1 y Elanga vuelve a empatar

Vio Joelinton la primera amarilla del partido en el 17 después de agarrar a Lamine Yamal. Y un minuto después, aprovechando esa falta tonta, el Barcelona volvió a adelantarse en el marcador. Raphinha centró al segundo palo y allí metió la cabeza Gerard Martín colocando la pelota en el punto de penalti. Una gran asistencia que dejó a Bernal solo y a placer tampoco perdonó ante Ramsdale.

Las dos defensas estaban siendo un desastre en una eliminatoria loca. Tras el gol de Bernal, el 2-1, Eric García recayó de sus molestias. Dijo basta, pidió el cambio y Araujo tuvo que salir casi sin calentar.

En un partido loco, el Newcastle se subió a la montaña rusa para empatar el partido de nuevo con otro gol de Elanga. Aquí el error inició en las botas de Lamine Yamal con un taconazo innecesario que provocó una recuperación inglesa que terminó en gol.

Otra vez Hall fue clave, se la dejó a Barnes y este le ganó la partida a Araujo para meter un centro envenenado. Se paseó por el área culé y Elanga marcó a placer en el segundo palo. Doblete del extremo del Newcastle para el 2-2.

Lamine Yamal: de un fallo imperdonable al 3-2

Mejoró el Barcelona en el tramo final de la primera parte buscando el tercero en un partido en el que estaba sufriendo mucho. Perdonó Lewandowski una buena ocasión en el 40 y cuatro minutos después vio amarilla Cubarsí tras cortar un contragolpe.

Ya en el descuento, que fue el resumen del partido, una locura, Lamine Yamal falló una ocasión imperdonable. Raphinha remató, Ramsdale despejó y Lewandowski a placer no supo rematar. La cazó Lamine para marcar a placer en el área pequeña y la mandó a las nubes. Inexplicable.

Pero el destino provocó que Lamine Yamal pudiese redimirse poco después. En la última jugada de la primera mitad, Trippier agarró a Raphinha cuando intentaba llegar a marcar a placer. El árbitro francés no pitó nada. Pero el VAR le llamó. Lo revisó, pitó penalti y amarilla para el lateral inglés. Tiró la pena máxima Lamine Yamal pasado el minuto seis de descuento. La rozó Ramsdale, pero entró. Gol del 10 culé y 3-2 justo antes del descanso. Otra vez otro gol de penalti de Yamal ante el Newcastle en el último minuto. Y podía ser determinante.

Fermín y Lewandowski desatan al Barcelona

El Newcastle hizo cambio en el descanso quitando a Trippier con tarjeta para sacar a Livramento. El Barcelona salió mucho más fuerte, dominando el partido y jugando cerca del área rival. Y tardó muy poco en desatarse y sentenciar el partido. Gerard Martín, en el 51, metió un pase por dentro que Lamine Yamal de primeras dejó a Fermín solo. El onubense se plantó en un mano a mano ante Ramsdale y no perdonó. 4-2 y el partido cogía otro color.

Fermín ya había sentenciado el partido. Lo que hizo Lewandowski poco después fue hurgar en la herida inglesa y apalizar con un golpazo en la mesa al Newcastle. Tardó cinco minutos el Barcelona en marcar la manita. Córner de Raphinha al segundo palo y cabezazo de Lewandowski para dentro para hacer el 5-2.

Pero tenía mucha más hambre el hombre enmascarado. Otros cinco minutos después, en el 61, Lewandowski marcó su doblete particular plantándose en un mano a mano a placer. Otro gol culé y 6-2 para deleitar al público del Camp Nou. El Barça fue una apisonadora en los primeros 15 de la segunda mitad con tres goles consecutivos. Los mejores de la eliminatoria.

Raphinha hace el ¡séptimo!

Con el partido sentenciado, Hansi Flick movió el banquillo sacando a Espart, Ferran Torres y Dani Olmo por Cancelo, Lewandowski y Fermín. Y minutos después, el Barcelona continuó aumentando una goleada que ya era de época. La defensa del Newcastle, con otro desastre, le regaló la pelota a Raphinha y el brasileño marcó a placer el séptimo. Un 7-2 histórico en el Camp Nou.

El partido terminó con una malísima noticia para el Barcelona con la lesión de Joan García en el minuto 80. Sintió un pinchazo en su gemelo y tuvo que retirarse de manera obligada. Entró en su lugar Szczesny.