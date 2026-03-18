Siguen las lesiones en la defensa del Barcelona: Eric García recae de sus molestias

Eric García recayó de su lesión muscular este miércoles durante la vuelta de los octavos de final de la Champions League contra el Newcastle en el Camp Nou. Tras una carrera en el lateral derecho, dijo basta, pidió el cambio y Hansi Flick se vio obligado a sacar de urgencia a Araujo casi sin calentar. Otra lesión más en la defensa culé con las bajas ya de Koundé y Balde.

Siguen las malas noticias para el Barcelona en forma de lesiones en defensa. Koundé y Balde ya cayeron, y siguen ausentes en los laterales. Este miércoles ha vuelto a caer un Eric García que ya se había perdido los dos últimos partidos del equipo culé por unas molestias musculares.

Hansi Flick alineó a un Eric García que regresaba al lateral derecho después de perderse la ida de la Champions contra el Newcastle y el partido de Liga contra el Sevilla. Pero no aguantó más de 20 minutos. Pidió el cambio y Araujo salió al césped casi sin calentar.