Vox rechaza que la izquierda señale a la Comunidad Valenciana por la crisis educativa: «Es nacional»

El senador de Vox por la Comunidad Valenciana, Fernando Carbonell, ha rechazado este miércoles, en el Pleno de la Cámara Alta en que se debatía la moción en defensa de la educación pública, el señalamiento de la izquierda a la Comunidad Valenciana por la crisis educativa. «La crisis educativa española no empieza ni termina en la Comunidad Valenciana», sino que «es una crisis nacional. Ni siquiera el problema del bilingüismo es exclusivo de esta comunidad», ha expresado Fernando Carbonell.

La citada moción ha sido llevada al Senado por el Grupo Socialista en la Cámara Alta. En realidad, de los cinco sindicatos que comenzaron la huelga, dos, CSIF y ANPE, han decidido no continuar con las movilizaciones tras alcanzar un acuerdo retributivo con el Gobierno valenciano que supondrá a los docentes 200 euros más al mes.

Pero el catalanista STEPV, CCOO y UGT sí siguen en huelga y tienen como uno de sus objetivos imponer el valenciano como lengua vehicular. Lo que de facto significa acabar con la ley de libertad educativa aprobada por PP y Vox. Esa ley es la que puso punto y final al procés acelerado a la valenciana de los gobiernos del socialista Ximo Puig y de Compromís de las aulas valencianas.

En el debate de la moción antes citada en la Cámara Alta, el senador valenciano de Vox Fernando Carbonell ha explicado que «se intenta trasladar la idea de que los problemas de la educación valenciana son consecuencia exclusiva de la coyuntura política actual, cuando en realidad se trata de desafíos estructurales que se han ido acumulando a lo largo de muchos años bajo gobiernos de distinto signo político».

Fernando Carbonell ha reprochado a los senadores que reivindiquen «permanentemente las competencias autonómicas», pero al mismo tiempo señalen «una comunidad autónoma cuando aparecen dificultades que afectan a todo el sistema educativo español». Porque, según ha expresado: «La crisis educativa española no empieza ni termina en la Comunidad Valenciana», sino que «es una crisis nacional. Ni siquiera el problema del bilingüismo es exclusivo de esta comunidad».

El senador valenciano de Vox se ha referido al Estudio Internacional de Progreso en Comprensión Lectora, conocido como informe PIRLS por sus siglas en inglés, y al informe PISA, un estudio internacional cuyo objetivo es medir el rendimiento académico de los estudiantes de 15 años. Ambos, desde hace años, reflejan «un deterioro preocupante en comprensión lectora, conocimientos básicos y rendimiento académico», según ha expresado. «Nuestros alumnos presentan dificultades crecientes en materias esenciales y se sitúan en indicadores relevantes por debajo de países con los que tradicionalmente nos comparábamos», ha explicado.

Además, Fernando Carbonell ha lamentado la pérdida de autoridad del profesor, la creciente conflictividad, el exceso de burocracia o el progresivo abandono de la cultura del esfuerzo. Y ha reivindicado una mejora en los recursos para «apoyar con fuerza a los docentes y mantener infraestructuras adecuadas con ratios razonables». Además, ha advertido que es «un grave error pensar que el problema educativo se resuelve únicamente con más presupuesto».

Carbonell ha expresado que hay que «recuperar el valor del mérito, del esfuerzo, del trabajo bien hecho, de la memoria, de la lectura comprensiva, de la ortografía, de las matemáticas y de las humanidades». Y, para lograr todo ello, Fernando Carbonell ha pedido una reflexión «seria» sobre el «impacto de los móviles, de las pantallas y de la inteligencia artificial en el aprendizaje».