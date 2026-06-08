El TSJ avala al Consell frente al intento de Compromís de suprimir la ley de libertad educativa de PP Y Vox

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha desestimado el recurso contencioso-administrativo presentado por varios miembros de Compromís contra la orden de la Consellería de Educación, que regulaba y convocaba el procedimiento de consulta para elegir la lengua base de los alumnos valencianos en el curso que ahora concluye: 2025-2026, de conformidad con lo que establece la disposición transitoria segunda de la Ley de Libertad Educativa. Es decir, de la norma aprobada por PP y Vox a inicios de legislatura que fulminó el denominado procés a la valenciana impuesto por los gobiernos del socialista Ximo Puig y de los nacionalistas de Compromís. De facto, se trataba del intento de la coalición nacionalista para iniciar el camino de la supresión de la citada ley.

Se da la circunstancia de que esa misma pretensión, la de derogar la ley de libertad educativa valenciana, es la mostrada por sindicatos que dirigen las movilizaciones de la huelga de la educación valenciana. Fundamentalmente, el catalanista STEPV.

El alto tribunal valenciano impone las costas, en la suma de 1.800 euros, a los 12 diputados de Compromís que habían presentado el recurso contencioso-administrativo contra la citada consulta a las familias valencianas para que eligieran libremente la lengua base en que querían que estudiasen sus hijos e hijas. No obstante, la sentencia no es firme. Y cabe contra ella recurso de casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo o ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior valenciano.

La sentencia avala en su integridad la orden reguladora de la consulta de la lengua base a partir del curso que ahora acaba. El alto tribunal valenciano considera ajustada a derecho la citada orden. La Sala recuerda, además, que ya había dictado varias sentencias sobre esa misma orden, igualmente desestimatorias de las pretensiones de los recurrentes. De ellas, dos son ya firmes.

El conseller portavoz del Gobierno de Juanfran Pérez Llorca, Miguel Barrachina, ha destacado, poco después de conocerse la decisión del TSJ valenciano, que la resolución es un «respaldo contundente» al modelo educativo del Consell y a la consulta, en la que participaron 339.411 familias de la Comunidad Valenciana.

Miguel Barrachina ha destacado que con esta sentencia, el Tribunal Superior valenciano «vuelve a confirmar que la libertad educativa, la participación de las familias y la protección del valenciano son plenamente compatibles».

A la vez que, tal como ha expresado: «Desmonta los intentos de generar alarma que están promoviendo algunas fuerzas políticas de la oposición con el único objetivo de dañar mediante la confrontación la gestión del Consell, que está cumpliendo una ley aprobada por las Cortes y avalada por los tribunales».