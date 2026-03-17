Un senador valenciano de Vox pide a Yolanda Díaz el desglose de los gastos de su viaje a los Oscars

Fernando Carbonell, senador por designación de las Cortes Valencianas, ha elevado este martes a la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, una batería de preguntas acerca de su viaje a la Gala de los Oscars de Hollywood, el evento cinematográfico más glamuroso de cuantos existen. Y un periplo, que la líder de Sumar ha efectuado como representante del Ejecutivo de Pedro Sánchez, por lo que los gastos han corrido a cargo del erario público. Por ello, Fernando Carbonell ha incluido entre sus preguntas una referida al desglose de los gastos que ha generado Yolanda Díaz en Hollywood.

En concreto, Fernando Carbonell ha preguntado a la vicepresidenta del Gobierno, según consta en el documento presentado ante el Senado y al que ha tenido acceso OKDIARIO, cuál es el desglose de los gastos totales del viaje «incluyendo transporte», lo que implica «estimación del coste de combustible y tasas en caso de los medios del Estado, alojamiento y manutención «de la vicepresidenta y toda su delegación» y gastos de representación y eventos a los que ha asistido.

El senador valenciano de Vox ha preguntado también con quién se ha reunido la vicepresidenta durante su estancia en Hollywood y la delegación con la que se ha desplazado. Además, Fernando Carbonell ha efectuado otra pregunta que es la misma que se hace media España: ¿por qué no ha ido el ministro de Cultura? y sí lo ha hecho la vicepresidenta y ministra de Trabajo y Economía Social.

De hecho, la primera pregunta formulada por Fernando Carbonell está dirigida a saber si existe algún informe previo de la Secretaría General de la Vicepresidencia Segunda que justifique la idoneidad y la necesidad del viaje a la Gala de los Oscars «para el cumplimiento de los objetivos estratégicos del Ministerio de Trabajo, del que Yolanda Díaz es titular. Más adelante, pregunta, también, qué beneficios tangibles para el mercado laboral español espera obtener el Ministerio de Trabajo tras los contactos realizados en los Óscar.

Carbonell recuerda a Díaz en sus preguntas que la asistencia a eventos cinematográficos «recae ordinariamente en el Ministerio de Cultura». y, en base a ello, pregunta la vicepresidenta qué objetivos específicos de la Estrategia Española de Impulso al Sector Audiovisual justifican su presencia en los Oscars, en lugar de la del titular de Cultura.

Se interesa el senador de Vox por conocer si se mantuvieron encuentros con miembros del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. Y, en concreto, con qué autoridades se reunió Díaz. Y si la vicepresidenta mantuvo otras reuniones con personas ajenas al mundo del cine. Pregunta, también, si se ha procedido a la contratación de servicios externos de consultoría, comunicación o logística en suelo estadounidense para la organización de su agenda. Y qué personal eventual o funcionario la acompañó, con el cargo y función específica desempeñada por cada uno.

El senador de Vox quiere saber «a través de que agencia de viajes vinculada al Ministerio se gestionaron los billetes» y si se aplicó la tarifa de acuerdo marco de la Administración General del Estado si «se adquirieron a precio de mercado de última hora».